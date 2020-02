Een Vlaming is op de Filipijnen opgepakt voor het bezit van een grote hoeveelheid partydrugs. Dat wordt gemeld door verschillende Filipijne media. D.D.W. werd er betrapt met cannabis tijdens een in scène gezette drugsdeal. In de Filipijnen wordt drugsbezit enorm hard bestraft.

D.D.W. woont en werkt in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Vorige vrijdag werd hij gearresteerd tijdens een drugsdeal die door de politie in scène was gezet. Er werden naast de Vlaming ook nog drie Filipino’s opgepakt.

Strenge drugswetten

In de Filipijnen heerst al enkele jaren een zeer streng beleid tegen drugs. “Zelfs voor kleine hoeveelheden kan je levenslang krijgen”, staat er in het reisadvies van de Filipijnen. Veel dealers worden in het land geoon neergeschoten door de politie. Sinds president Rodrigo Duterte de oorlog tegen drugs verklaaarde, zouden er al duizenden mensen zijn vermoord. Sommige bronnen spreken over 20.000 doden.

Partydrugs

De opgepakte Vlaming gaf toe aan een cameraploeg in het politiekantoor dat hij marihuana gebruikte omdat het helpt bij zijn slaapproblemen. “Ik wist dat het illegaal was, dus ik had beter moeten weten. Ik ben hier zelf volledig verantwoordelijk voor.”

Maar tijdens opeenvolgende acties werd er niet alleen marihuana gevonden. Het grootste deel van de vondst waren partydrugs: 77 xtc-capsules (ter waarde van 2.300 euro), 56 gram xtc-poeder (9.000 euro), vier xtc-tabletten (120 euro) en 15 gram cannabis van goede kwaliteit (300 euro). Alles samengerekend een slordige 11.000 euro. Welke drugs bij welke verdachte zijn gevonden, is niet duidelijk.

