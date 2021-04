Op bloedstollende videobeelden is te zien hoe een Volvo in volle vaart op een man en zijn zoontje afstormt. De wagen mist hen op een haar na.

Het akelige tafereel speelde zich af op 14 april in de Russische stad Sint-Petersburg. Een vader wandelt met zijn 4-jarige zoontje een winkel buiten. Aan de overkant van de straat staat een Volvo geparkeerd die plots volle gas achteruit rijdt.

Gevaar goed ingeschat

Vermoedelijk raakte de bestuurder de controle over het voertuig kwijt. Hij ontwijkt eerst nog een ander voertuig, maar trekt dan in een rechte lijn door in de richting van de vader en zijn zoontje. Gelukkig schat de papa het gevaar goed in en kan hij zijn zoontje net op tijd vastgrijpen.

