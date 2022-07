Motief van bruidsjurk zorgt voor verdeeldheid: “Lijkt wel een boze opa!” (foto)

Een gepaste bruidsjurk vinden, is absoluut niet gemakkelijk.

En dan hebben we het niet alleen over het formaat. Ook het ‘motief’ kan soms belangrijk zijn. Dat bewijst onderstaande foto, die momenteel viraal gaat op Reddit. Mensen zien namelijk allerlei zaken in de trouwjurk. “Het is een ware rorschachtest”, klinkt het.

“Het lijkt wel een boze opa!”

Op de foto komen in geen tijd uiteenlopende reacties binnen. “Het lijkt wel het gezicht van een boze opa”, laat iemand weten. “Voor mij lijkt het eerder op een draak”, gaat het verder. “Ik zie er een mannelijk geslachtsdeel in”, besluit een laatste Reddit-gebruiker nog. Tijd om een kijkje te nemen, denken we dan!

Foto: Pexels/Terje Sollie – Bron: New York Post/Reddit