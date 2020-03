Safarimaatschappijen zouden het steeds meer op kinderen gemunt hebben als cliënteel voor hun jachtpartijen. Ze willen “investeren in een nieuwe generatie jagers” – waarvan sommigen hun eerste bedreigde diersoort neerschieten op de leeftijd van vier jaar. Zo geven de safarimaatschappijen onder andere grote kortingen voor minderjarigen.

De eigenaars van safarimaatschappijen in Afrika proberen met speciale promoties kinderen warm te maken voor de jacht – inclusief op bedreigde diersoorten. Dat werd ontdekt door het Britse The Daily Star. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen bijvoorbeeld gratis mee op jachtsafari met hun ouders, bij andere gaat het zelfs om minderjarigen tot de leeftijd van 18 jaar. Ook bieden sommige safarimaatschappijen gratis aan om de trofeeën van de kinderen op te zetten, zodat ze die boven hun bed kunnen hangen. Het inhuren van een professionele cameraman om de eerste neergeschoten antilope van je koter vast te leggen, is ook een optie.

Jachttoekomst verzekeren

“Waarom neemt u de kinderen niet mee op uw volgende safari? We zijn gepassioneerd door de volgende generatie jagers”, staat te lezen op de website van safarimaatschappij John X Safaris. “In feite zijn we zo gepassioneerd dat we het op ons hebben genomen om uw investering in hun jacht, uiteindelijk onze jachttoekomst, goed te maken. Als jagers hebben we elke dag meer kinderen in het veld nodig. Neem ze mee op safari naar Afrika en help ons terwijl we de volgende generatie jagers inspireren.”

Chirurg uit Texas Toby Risko voelde zich aangesproken door die boodschap en nam zijn 9-jaar oude tweeling mee op jachtsafari. Daarbij huurde hij ook een filmploeg in om hun eerste slachtpartij van een zebra en gazelle te vereeuwigen. “Mijn favoriete deel was toen ik de zebrahengst neerschoot, omdat die zo mooi en groot is”, zegt het tweelingmeisje in het jaarlijkse magazine van John X Safaris. Haar tweelingbroer voegt toe: “ik vond het leuk om zoveel dieren te kunnen neerschieten, en ik ben nog maar negen.”

Bij het Zuid-Afrikaanse Cheetah Safaris is het cliënteel overigens erg jong. Op hun Instagram pronken ze met de vierjarige Gerhard, die op zijn beurt pronkt met een zelfgeschoten koedoe (een antilope). Dat de jongen daarbij zijn wenkbrauw open haalde, is geen probleem. “[Gerhard] kreeg te maken met de gevolgen van jagen en kreeg een ‘scope eye’ (een bezeerd oog doordat het oog te dicht bij het geweer wordt gehouden en wordt geraakt bij de weerslag, nvdr.). Nu is niets meer veilig!”

23.000 euro per luipaard

Wie graag op jachtsafari gaat, moet daarvoor wel diep in de portefeuille tasten. Bij Rosedale Safaris betaal je 20.000 pond (ongeveer 23.000 euro) voor een luipaard, 2.100 pond (ongeveer 2.400 euro) voor een giraf en 2.600 pond (ongeveer 3.000 euro) voor “een ongelimiteerd aantal” apen. Of het om bedreigde diersoorten gaat, is van geen tel. De website van het luxueuze Free state lodge luidt als volgt: “als het jagen in open vlakte (op dieren zoals gazelles en antilopes) je hart niet laat sneller doen slaan, zijn er ook vier van de Big Five (buffels, olifanten, leeuwen en witte neushoorns) beschikbaar.” Bij Cheetah Safaris kan je in een speciaal ‘big five’-combopakket de grote vijf in één trip neerschieten. Het prijskaartje daarvan is zo exclusief dat de prijs enkel beschikbaar is op aanvraag.

“Dit is geen sport, dit is misbruik”

Britse komiek en acteur Ricky Gervais, die zich vaak inzet voor dierenrechten, sprak na het lezen van het artikel in The Daily Star in diezelfde krant zijn oordeel uit over de jeugdige ‘booming business’: “studies bewijzen dat geweld uitoefenen op dieren zijn sporen achterlaat bij kinderen.” “Seriemoordenaars beginnen met dieren”, gaat hij verder, “waarom zou een ouder dit nutteloos risico willen nemen voor het psychologisch welbevinden van hun kinderen? Dit is geen sport. Dit is misbruik.”

Ook Eduardo Goncalves, oprichter van de campagne om de trofeejacht te bannen, is niet mals voor de nieuwe trend. “Dit is in alle opzichten een zieke en immorele industrie”, vertelt hij. “Op de een of andere manier zijn ze er echter in geslaagd een nieuw dieptepunt te bereiken. We moeten kinderen niet indoctrineren dat het oké is om het leven van een dier te ontnemen als leedvermaak”, klinkt het. “De trofeejacht is in verband gebracht met tal van andere gewelddadige misdaden, waaronder huiselijk geweld, aldus Goncalves. “Als we een nieuwe generatie moordenaars en echtgenotes willen fokken, dan is dit de manier om het aan te pakken.”

Het bericht Kinderen steeds meer aangemoedigd om te jagen: “ouders betalen, kinderen gratis” verscheen eerst op Metro.