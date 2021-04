Wie denkt dat na een jaar videovergaderen en de bijhorende blunders iedereen intussen weet dat in de buurt van je laptopcamera extreme voorzichtigheid geboden is, denkt beter nog eens twee keer na. Een Canadees parlementslid heeft woensdag bewezen nog wat lessen in de elementaire Zoom-regels nodig te hebben na een volledige naakte verschijning in een videovergadering.

“Kan je onze collega’s, vooral de mannen, eraan herinneren dat een stropdas en een colbert verplicht zijn, maar ook een overhemd, ondergoed en broek?”, richtte oppositielid Claude DeBellefeuille zich tijdens het online vragenuurtje tot de voorzitter van het Canadese parlement (House of Commons). DeBellefeuille doelde op William Amos, van de Canadese liberale regeringspartij, die even voordien plots in z’n adamskostuum in beeld verscheen.

Geflankeerd door de vlaggen van Canada en Quebec heeft Amos blijkbaar niet in de gaten dat hij in vol ornaat deelneemt aan de videovergadering. Op het screenshot dat inmiddels op sociale media de ronde doet, is het klokkenspel van de liberaal net bedekt door zijn smartphone.

(Lees verder onder de Tweet.)

So for those wondering, the MP who appeared in his simplest attire is in fact Pontiac Liberal MP William Amos, according to this pic I was sent (compared to a Facebook live of him in his office just yesterday). pic.twitter.com/AtmKAmf8Am — Christopher Nardi (@ChrisGNardi) April 14, 2021

“We hebben kunnen zien dat het parlementslid in een uitstekende fysieke vorm verkeert”, voegt DeBellefeuille nog toe, “maar ik denk dat het belangrijk is hem eraan te herinneren dat hij zijn camera moet bedienen.”

Omkleden na het joggen

Wie het screenshot uit de vergadering lekte, blijft nog een vraagteken. De vergadering werd immers niet live uitgezonden en was enkel toegankelijk voor de parlementsleden. Op basis van de achtergrond van zijn bureau kon journalist Christopher Nardi snel achterhalen dat het om William Amos ging.

Amos postte vervolgens een verklaring op Twitter waarin hij uitlegde wat er gebeurd was. “Ik heb een erg ongelukkige fout gemaakt. Vanzelfsprekend ben ik beschaamd”, schrijft hij. “Mijn camera stond per ongeluk aan terwijl ik me omkleedde in mijn werkkleren na het joggen. Mijn oprechte verontschuldigingen aan mijn parlementaire collega’s voor deze onbedoelde afleiding. Het was echt een vergissing en het zal niet meer gebeuren.”

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again. — Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021

Het bericht Canadees parlementslid gaat volledig naakt in videovergadering: “Ik ben beschaamd”(foto) verscheen eerst op Metro.