BIZAR. Meisje laat alligator ‘Wally’ uit aan de leiband voor «emotionele ondersteuning» (video)

Opvallende beelden van een meisje dat op stap ging met haar alligator in het LOVE Park in Philadelphia gingen afgelopen weekend viraal. De alligator ‘Wally’ zou een assistentiedier zijn voor emotionele ondersteuning. Wally en zijn baasje zijn beste vrienden: «Hij slaapt bij mij, steelt mijn kussen en mijn deken. Hij is simpelweg geweldig.»

Enkele bewoners van Philadelphia zullen wel vreemd opgekeken hebben toen ze Wally tegenkwamen in het park, maar een ongewenste gast was hij niet. Verschillende parkgangers kwamen hem groeten, terwijl het reptiel uitrustte in een fontein. Wally is tenslotte geen wild roofdier, maar een assistentiedier.

Ongevaarlijk

Zijn baasje Joie Henney leeft al zes jaar samen met Wally, vertelt hij aan CNN. Hij redde Wally toen van de dood. In Florida leven er tenslotte te veel alligators, die voor overlast zorgen. Veel dieren worden gevangen of geëuthanaseerd. Daarom besloot Henney, die al dertig jaar met reptielen samenwerkt, Wally te adopteren na een telefoontje van zijn vriend. Wally was toen slechts een baby van één jaar oud, en ongeveer 50 centimeter groot.

EMOTIONAL SUPPORT ALLIGATOR: Park goers were shocked to see a girl walking her emotional support alligator, Wally, on a leash in LOVE Park in Philadelphia on Friday. Wally seemed to enjoy the park’s fountains. pic.twitter.com/ukbBYIR7Nl — CBS News (@CBSNews) August 27, 2022





Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. «Wally is anders dan eender welke alligator die ik ooit ontmoet heb. Hij wordt nooit boos, toont geen agressie. We begrijpen niet waarom», legt Henney uit aan CNN. «Het is zo gemakkelijk om van hem te houden. Hij slaapt bij mij, steelt mijn hoofdkussens en mijn dekens. Hij is simpelweg geweldig.»

Ondersteuning na kanker

Doordat Wally zo lief is, kon Henney hem registreren als assistentiedier ter emotionele ondersteuning. Toen Henney zijn kankerdiagnose kreeg, bood Wally hem veel troost.

Voor een lokaal nieuwsitem over zijn speciale band met Wally, trok Henney afgelopen weekend naar het park in Philadelphia. Een dichte vriendin van hem vergezelde hem, samen met haar kinderen. Het meisje op de beelden is allicht een dochter van haar.

