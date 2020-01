Een 10-jarige jongen uit India heeft de bijnaam ‘the human snake’ (de menselijke slang, red.) gekregen vanwege een zeldzame huidaandoening. Zijn huid vervelt iedere maand helemaal.

De jongen, die alleen bij zijn voornaam Jagannath gekend is, lijdt aan lamellaire ichthyosis. De bovenste laag van zijn huid is niet goed aangelegd, waardoor zijn huid uitdroogt en gaat schilferen. Bij Jagannath is de aandoening zo extreem, dat zijn huid elke vier weken opnieuw aangroeit. Daardoor moet hij elk uur een bad nemen en moet hij zich om de drie uur insmeren met een vochtinbrengende crème. Jagannaths huid is zodanig uitgedroogd dat de jongen vaak niet kan stappen.

