De Amerikaanse stad Nashville heeft er een multimiljonair bij en het is zowaar eentje die constant op vier poten loopt. Lulu, een acht jaar oude border collie, heeft van haar overleden baasje 5 miljoen dollar, of 4,16 miljoen euro, gekregen om de rest van haar leven zorgeloos door te brengen.

Een hondenleven leiden betekent in principe dat je een zware tijd meemaakt, maar dat geldt niet voor Lulu, de acht jaar oude border collie uit de Texaanse stad Nashville. Het huisdier verloor op het einde van vorig jaar haar baasje Bill Doris, maar die had een verrassend afscheidsgeschenk voor zijn trouwe kompaan. De erfenis van Bill, goed voor zo’n 8 miljoen dollar, of 6,65 miljoen euro, ging volledig naar de hond, laat News Channel 5 Nashville weten.

“Hij hield enorm van Lulu”

Lulu verblijft nu bij Martha Burton, een 88-jarige vrouw die al voor de viervoeter zorgde wanneer Doris op een van zijn zakenreizen was. Zij is ook aangesteld als de officiële verzorgster van blaffende miljonair. Burton was verrast toen ze hoorde van de enorme geldsom die de hond te wachten stond, maar ze wist naar eigen zeggen wel dat Doris enorm van zijn hond hield.

Burton kan niet rechtstreeks aan het geld, maar mag voor een “redelijk maandbedrag” onkosten indienen voor de verzorging van het dier. Ze weet dat de kans klein is dat ze het hele fortuin aan Lulu zal kunnen uitgeven, “maar ik zal wel mijn best doen”, klinkt het al lachend. Wat er met de mogelijke overschot van de erfenis zal gebeuren na het overlijden van de hond is nog niet geweten.

