Op Brussels Airport zijn afgelopen weekend meer dan 4.600 van de 15.000 aankomende passagiers getest op COVID-19, zo klinkt het in een persbericht. Sinds zondag kunnen terugkerende passagiers zich ook in een nieuw drive-in-testcentrum laten testen terwijl ze in hun wagen zitten.

Eén op de drie terugkerende passagiers heeft zich zaterdag en zondag meteen na aankomst op Brussels Airport laten testen. “Een belangrijk aantal, zeker gezien het feit dat passagiers die terugkeren uit een oranje zone niet moeten worden getest, dat niet-Belgische inwoners al voor hun vertrek naar België moeten worden getest en dat alleen wie ouder is dan 12 jaar bij aankomst moet worden getest”, klinkt het bij de luchthaven.

4 testlocaties

Op Brussels Airport zijn er nu in totaal vier testlocaties. Afgelopen zaterdag werden twee nieuwe centra geopend, naast het Test Centre dat midden september al werd geopend en gericht was op vertrekkende passagiers. Voor aankomende passagiers is er nu een test Centre in de aankomsthal, en één op het busstation. Een vierde optie is het drive-in Test Centre, dat sinds zondagnamiddag operationeel is en waar terugkerende passagiers nadat ze hun auto hebben opgehaald in een van de parkings op Brussels Airport zich vanuit de wagen kunnen laten testen.

Extra personeel

Al deze testcentra zijn dagelijks geopend van 3.30 uur tot middernacht. Er is een bewegwijzering aangebracht om de passagiers te begeleiden en er is extra personeel ingezet om de passagiers te informeren en te verdelen over de verschillende centra naargelang de drukte. Per uur kunnen nu ongeveer 500 tests worden afgenomen. De luchthaven raadt passagiers wel aan om zich vooraf online te registreren om de wachttijd op de luchthaven te beperken.

Grote drukte

Op sociale media circuleerden zondagavond wel beelden van drukte op de luchthaven, het betrof terugkerende reizigers die in de luchthaventerminal op weg waren naar de controle van de federale politie op het Passenger Locator Form (PLF). De luchthaven benadrukt dat de problemen snel van de baan waren en dat er voldoende ruimte beschikbaar was voor de sociale afstand. Brussels Airport werkt samen met de federale politie om het beheer van de passagiersstromen en de sociale afstand te verbeteren tijdens de PLF-controles die de komende dagen nog zullen plaatsvinden.

