De bekende viroloog Peter Piot waarschuwt dat, als we geen vaccin tegen het coronavirus vinden, we nooit meer ‘normaal’ gaan leven. “Een vaccin is de enige echte exitstrategie”, klinkt het.

Peter Piot heeft zijn hele leven gewijd aan het bestrijden van virussen, maar midden maart raakte hij zelf besmet door het coronavirus. De 71-jarige viroloog moest worden opgenomen in het ziekenhuis en kreeg extra zuurstof toegediend. Een opname op intensieve zorgen kon worden vermeden. “Ze hebben me te pakken, dacht ik. Eindelijk kunnen de virussen die ik mijn hele leven heb bestreden weerwraak nemen. Ik heb altijd groot respect voor virussen gehad, en dat is nu niet verminderd. (…) Nu ik zelf de dwingende aanwezigheid van een virus in mijn lichaam heb gevoeld, kijk ik er toch anders tegenaan. Het zal mijn leven veranderen, besef ik, ondanks de confronterende ervaringen die ik eerder met virussen heb gehad. Je voelt je kwetsbaarder”, vertelt hij in een video-interview met Knack.

Permanente schade

De viroloog uit Leuven benadrukt dat het coronavirus, in tegenstelling tot een gewone griep, blijvende schade kan aanrichten. “Veel mensen zullen achterblijven met chronische problemen aan hun nieren en hun hart. Zelfs hun neurologie raakt ontregeld. Het zal gaan om honderdduizenden mensen wereldwijd, mogelijk meer, die de rest van hun leven behandelingen als nierdialyse nodig zullen hebben. Hoe meer we te weten komen over het coronavirus, hoe meer vragen er opduiken”, klinkt het.

Vaccin noodzakelijk

Piot vreest dat de enige echt oplossing tegen Covid-19 een vaccin is. “Zonder gaan we nooit meer normaal kunnen leven. De enige echte exitstrategie uit deze crisis is een vaccin dat wereldwijd kan worden uitgerold – een gigantische logistieke uitdaging”, besluit hij.

Het bericht Belgische viroloog: “Zonder vaccin zullen we nooit meer normaal kunnen leven” verscheen eerst op Metro.