De twee burgerinitiatieven maakjemondmasker.be en Impactdays.co lanceren deze week de #NationaleNaaiActie. Bedoeling is om het hele land te mobiliseren om zelf mondmaskers te maken. Het initiatief werd afgestemd met de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en kreeg de zegen van virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht.

De actie wordt daarnaast ondersteund door het Vlaamse Kruis, de Katholieke Kerk van België, Scouts & Gidsen Vlaanderen, Femma en meer dan 300 steden en buurtcentra. Meer dan 50.000 vrijwilligers hebben zich al geëngageerd, klinkt het. Het gezicht van de campagne is Lieven Scheire.

Om aan de actie deel te nemen, kunnen landgenoten surfen naar de website maakjemondmasker.be om er het patroon en de instructies te downloaden en zich vervolgens, met of zonder naaimachine, aan het naaien te zetten. De maskers kunnen nadien via officiële inzamelpunten gedoneerd worden en zullen op basis van de exitstrategie worden verdeeld. Er wordt ook opgeroepen om ze aan vrienden, familie en buren te schenken.

100.000 is het streefdoel

De initiatiefnemers hopen in een week tijd minstens 100.000 veilige mondmaskers te kunnen fabriceren. De Katholieke Kerk zal daarbij in de eerste plaats voorzien in toegankelijke locaties. “Er is heel wat gesloten dus willen wij onze deuren openen om het afleveren van de maskers en de bedeling achteraf vlot te laten verlopen”, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie. “Mensen zullen hun zelfgemaakte maskers kunnen afleveren in een dropbox in de plaatselijke kerk of parochiezaal. Vervolgens worden die maskers 72 uur in quarantaine geplaatst zodat ze steriel zijn voor de uiteindelijke bedeling.”

De Katholieke Kerk zal vervolgens samenwerken met de lokale besturen voor de distributie van de mondmaskers. Het is ook de bedoeling om via hun eigen sociale netwerken behoeftige mensen die minder toegankelijk zijn te voorzien van een mondmasker. “Het is een actie die ons nauw aan het hart ligt, onze gelovigen willen met de naaiactie mensen helpen en zo het sociaal verkeer binnenkort bevorderen”, klinkt het tot slot bij Geert De Kerpel.

