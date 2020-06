In de motorhome van Christian Brückner, de Duitse hoofdverdachte in de verdwijningszaak van Maddie McCann, zijn in 2016 badpakken voor kleine meisjes gevonden. Dat blijkt uit een documentaire van het Duitse Spiegel TV.

De tragische zaak van Maddie McCan, het Britse meisje dat in 2007 op vakantie in Portugal verdween, kwam de afgelopen weken na 12 jaar stilte plots in een stroomversnelling. De Duitse politie zou aanwijzingen hebben dat de toen driejarige peuter ontvoerd en vermoord werd, en hebben zelfs een verdachte: Christian Brückner. De 43-jarige Duitser werd in het verleden al veroordeeld voor kindermisbruik en het bezit van kinderporno, en zit momenteel een celstraf uit voor drugsmisbruik. Hij verkrachtte tevens een 72-jarige toeriste in Portugal, waarvoor hij veroordeeld werd maar waartegen hij in beroep ging. Brückner was de avond van de feiten aanwezig in Praia da Luz, waar Maddie verdween uit het hotel van haar ouders.

Uit een documentaire van het Duitse Spiegel TV blijkt nu dat tijdens een zoekactie in 2016 badpakken voor kleine meisjes in Brückners kampeerwagen werden gevonden, zo schrijft The Sun. De huiszoeking werd uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar de Duitse vermiste vijfjarige Inga Gehricke, die in 2015 verdween. Tijdens de huiszoeking werden destijds ook zes USB-sticks met meer dan 8.000 bestanden aan kinderpornografische filmpjes en foto’s gevonden. Luguber detail: de USB-sticks lagen samen met geheugenkaarten in een zakje onder het lijk van Brückners hond. Het onderzoek naar de verdwijning van Inga werd in 2016 stopgezet, maar Brückner werd wel veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De Duitse politie legde pas recent de link tussen verschillende kinderverdwijningszaken en die van Maddie McCann.

Inbreken met duikbril

De camper van Brückner werd volgens vrienden in 2010 door hem aangekocht en werd gebruikt om over en weer te rijden tussen Duitsland, Spanje en Portugal. Hij zou ook hebben opgeschept dat hij “kinderen en drugs kon vervoeren” in de camper. Volgens de documentaire van Spiegel TV zou de camper in kwestie echter nooit gesignaleerd zijn in Praia da Luz. Brückner zou in Portugal met een andere camper gereden hebben.

In de documentaire komt ook een vriend van Brückner aan het woord, een zekere Björn R. Hij vertelt over de 43-jarige Duitsers “bizarre gedrag”, en over hoe hij in beschonken toestand toegaf dat hij in Portugal in huizen binnendrong om camera’s te stelen. Hij zette daarbij een duikbril op en trok zijn kleren uit om niet herkend te worden. Volgens Björn R. toonde Brückner hem op een dag de dagvaarding die hij kreeg in verband met de zaak-McCann. “Je zag wel iets aan hem, maar hij was niet in paniek”, aldus Brückners voormalige vriend. “Hij zei niet: ‘Ze zitten me op de hielen’.”

Brückner ontkent betrokkenheid

Naast de gevonden badpakken komt ook het nieuws dat Brückner gestopt is met zwijgen in het onderzoek tegen hem. De Duitser hield al wekenlang de lippen op elkaar op aanraden van zijn advocaat, die zei dat de politie eerst concreet bewijs moest aanleveren voor zijn cliënt vragen zou beantwoorden. Brückner heeft het stilzwijgen nu doorbroken door te zeggen dat hij niks met de zaak te maken heeft, liet zijn advocaat dinsdag weten.

