De stad Antwerpen vraagt mensen die komen shoppen als de winkels op 11 mei weer opengaan, zoveel mogelijk rechts te wandelen. Daarvoor legt het aan de hand van symbolen op de straat eenrichtingsverkeer in op bijvoorbeeld de Meir. In Brussel zal het stadsbestuur nadarhekken gebruiken om de Nieuwstraat, de drukste winkelstraat van de stad, in twee wandelrichtingen op te delen.

Mensen die bij de heropening van de winkels op 11 mei naar Antwerpen trekken om te shoppen, zullen raar opkijken als ze door de winkelstraten wandelen. De stad wil voor de voetgangers eenrichtingsverkeer instellen en vraagt iedereen aan de hand van signalisatie om zoveel mogelijk rechts te wandelen. Het idee was initieel voorzien voor straten met een smal trottoir, zoals de Kammenstraat en Nationalestraat, maar zal ook toegepast worden op de brede boulevard Meir.

“Rechts binnenstappen en rechts afdraaien bij het buitenkomen”

“Door maximaal rechts te houden, beletten we dat mensen elkaar moeten kruisen op het trottoir”, vertelt Koen Kennis (N-VA), Antwerps schepen van Middenstand, aan De Standaard en Het Nieuwsblad. “Het principe is dat ze dan rechts een winkel binnen stappen en ook rechts afslaan als ze de winkel verlaten. Zo zal niemand tegen de stroom in gaan. Dit zal zeer zichtbaar worden aangegeven in onze winkelkernen, waar we een zekere drukte verwachten. In het winkelgebied Wilde Zee bekijken we of we van de autovrije straten eenrichtingsstraten kunnen maken. Ik roep iedereen vooral op om respect te hebben voor elkaar.”

Om de nieuwe richtlijn duidelijk te maken aan de klanten, krijgen de winkels sjablonen die ze op straat kunnen aanbrengen. Die maken mensen duidelijk waar ze veilig kunnen wachten. Helaas blijft de infrastructuur wat ze is en zal het op sommige plaatsen moeilijk zijn om klanten op het voetpad te laten aanschuiven én voldoende ruimte te voorzien zodat andere mensen voorbij kunnen wandelen. “Als blijkt dat het echt druk is in straten met smalle trottoirs, zullen we bekijken of enkele parkeerplaatsen tijdelijk kunnen worden opgeofferd om meer ruimte te creëren”, aldus de schepen.

Brusselse muur

Ook de stad Brussel neemt maatregelen en splitst de Nieuwstraat, haar belangrijkste en drukste winkelstraat, met nadarhekken in twee lanen en wandelrichtingen bij de heropening van de winkels op 11 mei. Dat maakt Brussels schepen voor Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI) bekend.

“We gaan de Nieuwstraat in twee delen opsplitsen met twee wandelrichtingen. Op verschillende plaatsen zal er wel overgestoken kunnen worden om van wandelrichting te veranderen, maar het wordt vermeden dat mensen elkaar moeten kruisen. Er komen ook een soort van toegangspoorten waar we informatie geven, de hygiënemaatregelen herhalen en ontsmettingsgel ter beschikking stellen”, legt schepen Maingain uit.

Drukte beperken

Om die twee lanen te creëren zullen er nadarhekken gebruikt worden, maar het wordt een hele opdracht om de drukte in de Brusselse Nieuwstraat te beperken en vooral de sociale afstand te bewaren. De winkels zullen maar een beperkt aantal mensen kunnen toelaten en dus zullen er ook aan de ingang van de winkels wachtrijen ontstaan.

In andere winkelstraten zoals de Louizalaan of de Dansaertstraat moet iedereen over het voetpad. Daar zijn nog geen specifieke maatregelen ingesteld, maar wordt de situatie van nabij opgevolgd per winkelstraat en wordt ook informatie uitgehangen om de sociale afstand te bewaren. Indien er overlast ontstaat zal er verder ingegrepen worden.

