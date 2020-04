In de Amerikaanse staten Kentucky, Michigan, Ohio, North Carolina, Oklahoma, Texas en Virginia braken deze week anti-lockdownprotesten uit. De betogers zijn het beu dat de coronamaatregelen hun dagelijkse leven inperken en willen opnieuw gaan werken. De protestacties zijn eerder kleinschalig, uitgezonderd in Michigan.

In de Verenigde Staten zijn de lockdownmaatregelen ondertussen ook al even van kracht, waardoor er stilaan coronamoeheid begint op te treden. Om de economische problemen en werkloosheid die daaruit voortvloeien aan te klagen, worden er kleinschalige protesten georganiseerd in zeven Amerikaanse staten. Die richten zich vooral tegen de gouverneurs in de hoop dat ze de lockdown zullen versoepelen. In Kentucky pleiten ze ervoor om de bedrijven opnieuw te openen, omdat ze willen werken. In Ohio zijn er vooral veel mensen die petten dragen met daarop Trumps bekende slogan “Make America Great Again.”

“Heil Whitmer” in Michigan

De grootste betoging vond woensdag in Michigan plaats, waar duizenden mensen op straat kwamen met wapens en vlaggen. Serieuze verkeersopstoppingen en toeterparades waren het gevolg. Een vrouw hield daar zelfs een protestbord vast met de slogan “Heil Whitmer”, waardoor ze de gouverneur, Gretchen Whitmer, dus met de Duitse dictator Hitler vergelijkt. De organisator van de protestactie was de Michigan Conservative Coalition.

Ook in de andere staten worden de demonstraties vooral geleid door rechtse groeperingen, Trumpaanhangers, antivaccinatiebewegingen en voorvechters van wapens. Zij roepen de Amerikaanse burgers via Facebookgroepen op om mee te komen protesteren.

“Stop killing our economy”

De protesten vinden vooral plaats uit economische overwegingen. Aan het Republikeinse statehouse in Oklahoma verzamelden zich auto’s, waarbij boodschappen op de raampjes hingen, zoals “Stop killing our economy.” De Amerikaanse president Trump begrijpt de commotie, want hij wees eerder ook al op de zware gevolgen voor de economie.

Nu de coronamaatregelen afbouwen, zou echter rechtstreeks ingaan tegen de adviezen van de gezondheidsexperts. Zij waarschuwen immers dat een versoepeling mogelijk tot een tweede opstoot van Covid-19 zou kunnen leiden. Toch neemt slechts een kleine minderheid van de Amerikaanse bevolking deel aan de protesten. Polls en enquêtes tonen ook aan dat veel inwoners het sluiten van scholen, restaurants en bars wel gerechtvaardigd vinden.

Het bericht Anti-lockdownprotesten uitgebroken in zeven Amerikaanse staten verscheen eerst op Metro.