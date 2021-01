Er is een akkoord over buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Die mogen blijven doorgaan, maar in kleinere bubbels van maximaal 10 personen. Aan de ouders wordt gevraagd om de activiteiten van hun kinderen te beperken tot één hobby of activiteit per week.

Er komt geen tijdelijke stop op de buitenschoolse activiteiten en ook geen verbod op indooractiviteiten. Kinderen en jongeren kunnen met andere woorden naar de jeugdbeweging, sportclub of muziekacademie blijven gaan. Maar er komen wel een aantal beperkingen.

Zo moet er gewerkt worden met kleinere bubbels van maximaal 10 personen. Daarnaast wordt aan de ouders gevraagd om de groepsgerichte hobby’s van hun kinderen te beperken tot één per week.

“Sterke aanbeveling”

“Dat is een sterke aanbeveling aan de ouders”, legt minister Dalle uit. “Nu zien we dat kinderen soms naar de jeugdbeweging gaan en in dezelfde week ook naar de voetbalclub of de muziekacademie. Dat zijn volgens de virologen te veel bubbels door elkaar”, aldus Dalle.

Een verbod op indooractiviteiten voor -12-jarigen komt er niet. “Maar we vragen om zoveel mogelijk buiten te organiseren. Alleen als het niet anders kan, een pianoles bijvoorbeeld, kan het binnen”, zegt de CD&V-minister.

Voor de groep van 12 tot 18-jarigen komt er een beetje perspectief. Zij zullen voor het eerst sinds lang – weliswaar uitsluitend in de openlucht – opnieuw buitenschoolse activiteiten mogen doen. Ook voor hen geldt daarbij de beperking van de bubbel van 10.

Kampen tijdens de krokusvakantie

Voor de jeugdkampen tijdens de krokusvakantie is er een uitzondering voorzien. Om die kampen organisatorisch haalbaar te maken, wordt een bubbel van 25 voorzien. Dat is nog altijd een halvering van de bestaande contactbubbel van 50.

Volgens Dalle wordt het voorstel van de deelstaten nu voorgelegd aan het Overlegcomité. Als de maatregelen daar groen licht krijgen, zal er ook een nieuw ministerieel besluit nodig zijn. Minister Dalle zelf hoopt dat de nieuwe regels tegen het weekend kunnen ingaan. “Gezien de huidige stand van de pandemie vragen de virologen ons om dit zo snel als mogelijk toe te passen”, aldus Dalle. Dalle zelf gaat alvast aan de jeugdsector vragen om de regels vanaf het weekend toe te passen.

Het bericht Akkoord buitenschoolse activiteiten: kleinere bubbels, 12-plussers mogen buiten samenkomen verscheen eerst op Metro.