Twee Belgen in de top 100 beste pizzeria’s ter wereld

Dat je voor een uitstekende pizza niet alleen in Italië moet zijn, bewijst de nieuwste uitreiking van de World 50 Top Pizza Awards. De Europese hoofdprijs gaat dit jaar namelijk naar een Brit. Ook ons land kan twee plekjes bemachtigen in de lijst van 100 beste pizzarestaurants ter wereld. Date idee?

Ieder jaar worden de 50 Top Pizza Awards uitgedeeld aan de beste pizzeria’s en pizzachefs ter wereld. Die beslissing wordt gemaakt op basis van het oordeel van anonieme jurybezoeken.

De beste pizzazaak blijf je uiteraard in Italië vinden. De eerste plek gaat naar twee restaurants: Diego Vitagliano Pizzeria en I Masanielli.

De beste pizzachef van Europa (buiten Italië) is dit jaar een Engelse chef. Die hoofdprijs gaat naar Michele Pascarella, een chef met Italiaanse roots. Toen hij 19 was opende hij zijn eigen restaurant in Londen: ‘Napoli on the Road’, een verwijzing naar zijn thuisstad. Hij wordt geroemd om zijn creatieve versies van de klassieke Napolitaanse pizza. Op wereldschaal staat hij op de 46ste plaats.

Brussel pizzawalhalla

In de top 100 krijgt ook België naar jaarlijkse traditie twee plaatsjes. Op de 62ste plaats wereldwijd staat ‘La pizza è bella’, op de Sablon in Brussel. In de Europese top staat de zaak van Stefano Napoli op de 12de plaats. ‘La Piola Pizza’, in Sint-Joost-ten-Node staat wereldwijd op de 79ste plaats, en in Europa op de 15de.

Lees ook

sparkling-sake-de-nieuwe-champagne

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/urban-life/twee-belgen-de-top-100-beste-pizzerias-ter-wereld