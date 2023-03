Primeur: Duvel geeft voor het eerst korting op zijn bier

Brouwerij Duvel Moortgat geeft voor de eerste keer in haar bestaan een korting op het Duvel-bier. Dat bevestigt de brouwer.

Volgens de krant De Tijd is de beslissing van de brouwerij ingegeven door de grote concurrentie in de biermarkt. Veel wil het bedrijf evenwel niet kwijt over het waarom van de plotse korting. «De biermarkt verandert. En we voelen dat de consument er nood aan heeft», aldus een woordvoerster over de actie.

Het gaat om de «allereerste commerciële actie» in België van Duvel, klinkt het bij het bedrijf. «Uitzonderlijk en beperkt in de tijd». De acties lopen onder meer bij Colruyt, drankenspecialist prik&tik en andere grote retailers.

