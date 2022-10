Poetin viert vandaag zeventigste verjaardag midden in Oekraïne-oorlog

De Russische president Vladimir Poetin houdt vrijdag een «informele bijeenkomst» om zijn zeventigste verjaardag te vieren, ruim zeven maanden na de Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Kremlin zijn de leiders van voormalige Sovjetlanden in Sint-Petersburg uitgenodigd voor het jubileum, maar het is nog niet duidelijk wie er komt opdagen. Bovendien zal Poetin gewoon doorwerken op zijn verjaardag.

Het is door de oorlog sowieso de vraag of Poetin iets te vieren heeft. Zijn leger verliest steeds meer terrein op het Oekraïense leger en door de gedeeltelijke mobilisatie is de onrust in zijn eigen land toegenomen.

Een Kremlinwoordvoerder kon niet zeggen wie er precies op de gastenlijst staan van de bijeenkomst in het Konstantinovsky Paleis, maar had het over de leiders van het Gemenebest van Onafhankelijke Landen. Dat is een los verband van Sovjetstaten dat ontstond na de val van de Sovjetunie in 1991. Onder andere Wit-Rusland, Armenië en Azerbeidzjan maken deel uit van de groep landen.

Afwezigen

Georgië en Oekraïne waren ook lid, maar trokken zich in respectievelijk 2008 en 2018 definitief terug door de conflicten met Rusland. Kazachstan vormt wel nog deel van het Gemenebest, maar president Kassim-Jomart Tokajev neemt de laatste tijd steeds meer afstand van het Russische beleid in Oekraïne. Volgende week staat er desondanks een top met het Gemenebest in Kazachstan op het programma.

Lees ook

Proces over aanslagen van 22 maart 2016 kan hervatten op 14 november



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/poetin-viert-vandaag-zeventigste-verjaardag-midden-oekraine-oorlog