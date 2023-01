Oudste Runensteen ter wereld gevonden in Noorwegen

Archeologen vonden in Noorwegen vermoedelijk de oudste runensteen ter wereld. Met inscripties die 2000 jaar oud zijn, kan deze steen ter grootte van een laptop een licht werpen op de ontwikkeling en het gebruik van het runenschrift in het oude Scandinavië.

De runesteen werd voor het eerst ontdekt in een oud graf bij Tyrifjorden in het oosten van Noorwegen in de herfst van 2021 door archeologen van het Museum voor Cultuurgeschiedenis, onderdeel van de Universiteit van Oslo.

Formaat laptop

De steen kreeg de naam Svingerudsteen omdat hij werd ontdekt op een plaats die bekend staat als Svingerudsteinen. Runestenen zijn stenen met runenletters die vaak bij graven werden geplaatst. Deze steen is een blok van 31 bij 32 centimeter roodbruine zandsteen en de voorkant ervan is fijn gegraveerd met acht runen en een heleboel ander snijwerk.

Vroegste schrift

Metingen tonen aan dat de runensteen dateert van ongeveer 1 tot 250 voor Christus, waardoor het enkele eeuwen ouder is dan eerder bekende runenstenen, wat betekent dat de inscripties behoren tot de vroegste voorbeelden van woorden die in schrift zijn vastgelegd in Scandinavië.

Geen twijfel

Tot voor kort ging de titel voor oudste runen naar een tekst op een broche uit ongeveer 160 na Christus. Er bestaat echter twijfel of het echt runen zijn of dat er Latijnse letters zijn gebruikt. Bij de pas ontdekte Svingerud steen is er weinig twijfel dat er runen op staan.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/oudste-runensteen-ter-wereld-gevonden-noorwegen