Mestactieplan lokt forse kritiek uit, Demir spreekt van bewuste «aanval»

Het gelekte mestactieplan (MAP7) van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) lokt forse kritiek uit van landbouworganisaties en regeringspartijen cd&v en Open Vld. Uit de tekst blijkt dat de bemesting in de landbouw sterk aan banden gelegd zouden worden. De minister noemde het lek in De Zevende Dag een «georganiseerde aanval».

Minister Demir betreurt dat de tekst is gelekt en dat er heisa is ontstaan. Zij is ervan overtuigd dat de tekst bewust gelekt is om op die manier «het thema aan de kant te schuiven» en het overleg te «torpederen». Zij benadrukt dat de tekst nog maar «een aanzet» is die verder moet besproken worden.

Zaterdag lekte via De Tijd een tekst over het zevende mestactieplan (MAP7) uit. Die tekst omvat strengere regels voor bemesting in de landbouw. Er kwam meteen forse kritiek van de landbouworganisaties en ook cd&v en Open Vld reageerden kritisch. «Dit voorstel is geen basis voor gesprek», zei minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v). Volgens cd&v-voorzitter Sammy Mahdi dreigt het voorstel uit te monden in «de begrafenis van onze Belgische friet».

MOGELIJKE ACTIES

Christophe Vermeulen, CEO van Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel- en verwerking, sprak in De Zevende Dag van «een atoombom» en van «roekeloos» gedrag van de minister. Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), jong ABS en Groene Kring reageren met verbijstering op het lek en de tekst. De organisaties laten verstaan dat ze zich met hun leden zullen beraden over mogelijke acties. «Het voorliggende plan is voor de land- en tuinbouwers in Vlaanderen onaanvaardbaar en niet meer of niet minder dan de doodsteek. Het zal de productie van alle land- en tuinbouwgewassen in Vlaanderen drastisch verminderen en sommige teelten zelfs verbieden», klinkt het.

