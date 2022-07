Burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) heeft maandag zijn pleidooi herhaald om het gebruik van cannabis te depenaliseren. In de krant Le Soir en op de RTBF-radio lanceerde hij de oproep om over het onderwerp een groot debat te voeren in de aanloop naar de verkiezingen van 2024. Door cannabis uit het strafrecht te halen, kan er meer aandacht gaan naar de handel in harddrugs, argumenteert Close.

«Ik roep op tot een nationaal drugplan, die alle domeinen overkoepelt», zegt Close. «Steden en gemeenten, omdat zij de eerstelijnsactoren zijn, de gemeenschappen en gewesten, die bevoegd zijn voor preventieve gezondheidszorg en veiligheid, en het federale niveau, met de ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. We moeten ermee ophouden de middelen te veel te spreiden.»

Close wil naar eigen zeggen het voorbeeld van Duitsland, Luxemburg, Portugal, Spanje, Nederland… volgen. «Laten we een sereen debat houden. Het gaat er niet om een product te promoten, maar te beheren.»

Legalisering

Persoonlijk is Close voor een legalisering van cannabis onder voorwaarden, maar omdat de meeste Franstalige politieke partijen daarvoor gewonnen zijn en de meeste Vlaamse partijen tegen zijn, wil hij in etappes werken. Te beginnen dus met een depenalisering, zoals in het Canadese Québec en dertien Amerikaanse staten.

«Ik wil dat die op de agenda komt zodat mijn politieagenten meer tijd krijgen om te werken op de handel in harddrugs. Weet u hoeveel personen veroordeeld worden voor het simpele bezit van cannabis? Nul! Je moet al over een zekere voorraad beschikken om vervolgd te worden», aldus Close.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/brussels-burgemeester-close-wil-cannabis-uit-strafrecht-halen