Bijna 300 mensen verloren in 2020 het leven in een vliegtuigongeluk. Dat heeft het Nederlandse luchtvaartadviesbureau To70 zaterdag gemeld. Opvallend is dat het aantal vliegtuigdoden ten opzichte van 2019 is gestegen, terwijl het aantal vluchten wereldwijd door de pandemie in 2020 stevig is gedaald.

In 2020 waren er veertig ongelukken met grote commerciële passagiersvliegtuigen, meldt To70. Vijf daarvan waren dodelijk, met in totaal 299 dodelijke slachtoffers tot gevolg. In 2019 vonden er 86 vliegtuigongelukken plaats. Daarvan waren er 8 dodelijk, waarbij in totaal 257 passagiers overleden.

Dat er in 2019 bijna meer dan dubbel zoveel passagiersvliegtuigen crashten, is gezien de coronacrisis niet erg verwonderlijk. In 2020 gingen er namelijk heel wat minder vliegtuigen de lucht in. Volgens Flightradar 24 gaat het om een daling van 42 procent ten opzichte van 2019.

Minder vluchten betekent ook minder kans op ongelukken, maar de vliegtuigen die wél neerstortten in 2020 waren wel van dodelijkere aard. Daardoor steeg het aantal dodelijke ongelukken per miljoen vluchten van 0,18 in 2019 naar 0,27 in 2020. Omgerekend is dat laatste één dodelijke vliegtuigcrash per 3,7 miljoen vluchten.

Meeste mensen stierven in Oekraïense crash

De relatief slechte cijfers van 2020 hebben vooral te maken met de grote vliegtuigcrash van Ukraine International Airlines in januari, toen een vliegtuig werd neergehaald boven de Iraanse hoofdstad Teheran. Alle 176 passagiers aan boord lieten daarbij het leven – goed voor meer dan de helft van alle dodelijke slachtoffers in 2020. Het tweede dodelijkste vliegtuigongeluk was de crash van een Pakistaans vliegtuig dat door een technisch probleem neerstortte in de stad Karachi (98 doden).

Stap met een gerust hart het vliegtuig op

Vliegen werd de laatste twee decennia wel steeds veiliger. In 2005 stierven er volgens het Aviation Safety Network nog meer dan duizend passagiers (1.015) in een vliegtuigcrash. Nu is dat cijfer drastisch gedaald. De afgelopen vijf jaar waren er jaarlijks gemiddeld 14 dodelijke vliegtuigongelukken voor zowel passagiers- als vrachtvliegtuigen, met gemiddeld 345 doden. In 2017, het veiligste vliegjaar tot nu toe, waren er zelfs geen dodelijke ongelukken met passagiersvliegtuigen.

