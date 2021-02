Het aantal pest- en conflictzaken die in 2020 op het werk werden opgestart blijft hoog, ondanks het massale thuiswerk. Dat blijkt uit een persbericht van preventiedienst IDEWE. Ook de pandemie vormt een aanleiding tot pesten.

Van alle meldingen over psychosociaal onwelbevinden op het werk noteerde IDEWE in 2020 een even groot aandeel conflict- en pestzaken in vergelijking met 2019. Samen waren ze goed voor zo’n 54,5% van de meldingen. “De digitalisering van ons werk en het feit dat we veel minder in groep samen zijn, doen de oorzaken van conflicten en pestgedrag dus niet afnemen”, zegt Hilde De Man, verantwoordelijke psychosociaal welzijn bij IDEWE.

Roddelen via WhatsApp

Over het algemeen lijkt de coronacrisis de mate van verbondenheid op het werk extremer te hebben gemaakt. Een aantal teams zijn nu hechter dan ooit, terwijl andere versnipperd zijn geraakt door een gebrek aan waardevol contact.

De pandemie vormt ook een reden tot pestgedrag, blijkt uit de gegevens van IDEWE. “We zien bijvoorbeeld dat mensen worden aangepakt omdat ze andere waarden en normen hanteren rond de maatregelen”, zegt De Man. De manier waarop gepest wordt, verandert nu gewoon. “De achterklap in het vaste lunchkliekje is bijvoorbeeld verhuisd naar WhatsApp-groepjes.”

Week tegen pesten

De Man ziet de Week tegen Pesten, die op vrijdag 5 februari van start gaat, als een kans om de krachten te bundelen tegen pesten op het werk. “Pesten is gelukkig wel iets waar we samen iets aan kunnen doen. We kunnen beginnen door het onderwerp tijdens deze Week tegen Pesten voldoende aandacht te geven”, zegt ze.

