Er zijn in ons land al 14 mensen overleden aan het coronavirus. Dat zijn er vier meer dan dinsdag. Het jongste slachtoffer was een man van 59 jaar, zo heeft de federale overheidsdienst Volksgezondheid bekendgemaakt in een nieuwe update.

In de ziekenhuizen zijn 135 extra besmette patiënten opgenomen, wat hun totaal op 496 brengt. Honderd van hen liggen op intensieve zorgen en 66 mensen moeten worden beademd.

Het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen met 243 tot 1.486 gevallen in België. Dat is een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest.

Lockdown

Deze middag zijn ook in ons land nog strengere maatregelen in voege in om de verspreiding van het coronavirus verder in te dijken.

Volgens premier Sophie Wilmès moeten mensen maximaal thuisblijven. Enkel essentiële verplaatsingen (eten kopen, tanken, apotheek) zijn toegestaan. Activiteiten buiten zijn toegestaan, mits er voldoende afstand is. Bijeenkomsten zijn dan weer niet toegelaten. Bedrijven moeten hun werknemers laten telewerken waar mogelijk. Voor jobs waar dat niet kan moeten de regels van ‘social distancing’ (voldoende afstand houden) maximaal gerespecteerd worden. Niet-essentiële winkels worden gesloten. Er is een uitzondering voor voedingszaken, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels. De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot 1 persoon per 10m2 en voor maximaal 30 minuten. Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden tot 5 april. Lees ook : Zo besteed je je tijd nuttig in tijden van het coronavirus

