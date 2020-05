In de afgelopen 24 uur zijn 80 mensen overleden aan het coronavirus. Er werden 59 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Viroloog Steven Van Gucht heeft het over een “heel positieve trend”.

De dalende trend zet zich onverminderd verder in ons land. Er werden 59 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. De afgelopen twee dagen zitten we daarmee onder de 100 hospitalisaties per dag. “Dat is heel goed nieuws. De trend is heel positief”, aldus Steven Van Gucht.

Helft minder opnames dan tijdens piek

In het totaal liggen er nu 3.044 patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is ongeveer de helft van het aantal opgenomen patiënten op de piek van 8 april. 655 mensen liggen op intensieve zorgen, wat een daling is van 19 ten opzichte van de dag voordien.

Jammer genoeg waren er in het afgelopen etmaal 80 overlijdens te betreuren, onder wie 41 in het ziekenhuis stierven, en 39 in de woonzorgcentra. In het totaal werden 7.924 sterfgevallen gerapporteerd.

Er werden 361 nieuwe besmettingen gerapporteerd uit 16.729 testen.

