Op 13 maart 2020 ging ons land op slot. Het lijkt wel gisteren, maar intussen zijn we alweer een jaar verder. En dat jaar zat vol veranderingen, ook in de Belgische keuken. Zo spendeerden de Belgische HelloFresh-gebruikers maar liefst 5,2 miljoen uren achter hun potten en pannen tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2021. Dat is bijna het dubbele van het jaar voorheen. En wat hebben we geleerd uit die extra uren in onze keuken? HelloFresh verzamelde de meest opvallende bevindingen.

32% kiest gezonder

Wanneer sportscholen moeten sluiten, werken we maar in de keuken aan onze gezondheid. 60% van de Belgen vindt dat thuis koken hen helpt om gezonder te eten en 32% geeft aan dat hun eetgewoonten sinds corona ook werkelijk veranderd zijn: we eten vooral meer fruit en groenten (43,8%) en proberen ook meer gebalanceerde maaltijden uit (34,8%).

Chef-kok of chef-patissier?

‘s Morgens met een ontbijtje of ‘s avonds met een wijntje… Hoe langer, hoe liever werd onze thuis de plek om het gezellig te maken en qualitytime met elkaar te door te brengen. En op zo’n momenten mocht het in plaats van gezond vooral wel wat meer en zelfs uitdagender zijn. Ook de baktrend bleek een populaire bezigheidstherapie. Van oktober t.e.m. december 2020 bakten alle HelloFresh’ers in België maar liefst 616.000 porties zoetigheid. Tel je de porties vanaf 1 maart erbij dan zijn het er ondertussen meer dan 8 miljoen. Het populaire bananenbrood is de thuiskoks eveneens

niet ontgaan. Zij kroonden de versie met walnoten en kokos tot grote winnaar.

460.000 keer fusion

Gemis aan uitdaging in combinatie met gesloten grenzen, het ideale recept om eens buiten de gekende paden te treden, ook op vlak van voeding. Nieuwe smaken wisten onze nieuwsgierigheid te prikkelen waardoor we ons vaker aan moeilijkere gerechten (+27% in 2020) en nieuwe keukens durfden te wagen. Vooral Fusion vonden we interessant, met een verdubbeling in de Belgische HelloFresh-boxen in het najaar

2020 als resultaat.

50% verbeterde kookkunsten

De rode draad van deze pandemie? Zelfontwikkeling. Ook in de keuken. Zo heeft één op twee Belgen tijdens de lockdown zijn kookkunsten weten verbeteren en gaat dit eenjarig jubileum ook de geschiedenis in als een mijlpaal voor de thuiskoks!

Het bericht 1 jaar corona: 5,2 miljoen uren achter het fornuis verscheen eerst op Metro.