Wat je gestudeerd hebt en wat je nadien als werk doet, zijn vaak twee heel verschillende dingen. Het is een kwestie van je passies en je kennis met elkaar te combineren om zo je ideale carrière uit te bouwen. Daar kan ook Katrien Herdewyn van meespreken. Nanotechnologie combineren met schoendesign, wie komt daar nu op? Voor Katrien was het een voor de hand liggende keuze die haar geen windeieren heeft gelegd.

Al sinds haar prille jeugd heeft Katrien Herdewyn iets, of zeg maar heel veel, met schoenen: «Ik heb schoenen altijd heel speciaal gevonden. Toen ik als kind bijvoorbeeld naar een feestje ging, wilde ik daar de perfecte schoenen voor. Andere keren speelde ik dan weer schoenverkoopster voor de garage. Een obsessie was geboren (lacht).»

Met de wetenschappelijke achtergrond van haar ouders als bagage ging Katrien Herdewyn aanvankelijk nochtans een heel andere weg op. Ze specialiseerde zich niet in mode, maar haalde een master in nanotechnologie en nanowetenschappen. «Ik was op school altijd al goed in wetenschappen. Aangezien ook mijn ouders wetenschappers zijn, stond het dus in de sterren geschreven dat ik die richting uit zou gaan. De lessen waren heel interessant, maar de jobs bleken niet echt iets voor mij. Ze waren leuk, dat wel, maar ik zag het mezelf niet heel mijn leven doen. Tijdens mijn doctoraat studeerde ik schoenontwerpen als hobby en kwam ik tot het besef dat ik mijn passie voor schoenen perfect kon combineren met mijn wetenschappelijke kennis.»

Op wereldreis

Zo kwam Herdewyn op het idee om Elegnano op te richten, een schoenenmerk met zowel collecties voor mannen als voor vrouwen. De designstudio is gebaseerd in België, de fabricatie gebeurt met de hand in de Italiaanse regio Marche. Wat de schoenen zo uniek maakt, is de combinatie van Italiaans vakmanschap en nanotechnologie, die de kwaliteit, het comfort en de duurzaamheid garandeert. Om Elegnano op te richten, reisde Katrien Herdewyn heel wat af. Ze volgde lessen en vergaarde kennis over de mode-industrie in alle uithoeken van de wereld: «Ik kan niet zeggen dat ik in een bepaald land meer heb geleerd dan in een ander. Op elke plek leerde ik bij over andere aspecten. In Italië bijvoorbeeld ontdekte ik hoe schoenen gemaakt worden. Groot-Brittannië en Nederland waren dan weer sterk gericht op ondernemen. Op de commerciële kant, op hoe je een nieuw product in de markt zet enzovoort.»

Intussen oogstte Katrien Herdewyn in 2015 ook een eerste succesje, toen ze door de Belgische werkgeversorganisatie Unizo gekroond werd tot ‘Starter van het jaar’. «Dat gaf me een enorme boost, alleen al op persoonlijk vlak. Je bent natuurlijk nooit voor de volle 100% zeker van jezelf tot je bevestiging krijgt van mensen met kennis van zaken. Ik blijf als puntje bij paaltje komt een jonge vrouw in wat nog altijd een mannenwereld is, hoe je het ook draait of keert. Dat kan best intimiderend zijn. Naast die persoonlijke boost, leverde de bekroning me ook veel meer visibiliteit en persaandacht op. Altijd mooi meegenomen.»

Ondernemershub

Momenteel verdeelt Katrien haar dagen tussen België en San Francisco, het mekka van de nieuwe technologieën. «Ik doe heel wat consultancywerk voor Amerikaanse bedrijven. Zo kwam ik twee jaar geleden in contact met een onderneming die architectuur en nanotechnologie combineert en die graag een beroep wilde doen op mijn kennis en ervaring.» Katrien koestert zelfs het plan om ergens in de toekomst een tweede bedrijf op te richten aan de andere kant van de oceaan: «Een project dat je alle troeven in handen geeft om je daar te vestigen, omdat technologie er alomtegenwoordig is. Ik zie het als een unieke kans om nanotechnologie in te burgeren in andere modebranches en domeinen, en dat in het hartje van een stad die als het ware technologie ademt.»

De schoenen van Elegnano stralen niet alleen artisanaal vakmanschap uit, maar zijn bovenal staaltjes van de nieuwste spitstechnologie. En het is net dat tweede aspect dat Katrien wil uitspelen om een gevestigde waarde te worden: «Het is nooit mijn doel geweest om Elegnano in winkels wereldwijd aan de man te brengen. Je kan de schoenen kopen op de website en ik organiseer ook tal van promo-events overal ter wereld. De technologie die de Elegnano-schoen gemaakt heeft tot wat hij vandaag is, blijft nog altijd mijn corebusiness. Die technologie doet er voor mij meer toe dan het louter verkopen van schoenen. Die kant van het merk wil ik nog meer ontwikkelen, om er zo voor te zorgen dat het vooral dat is wat mensen onthouden van Elegnano!» 

