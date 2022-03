Natuurjob steeds vaker knelpuntberoep

Een outdoorjob staat synoniem met een actieve levensstijl, dagelijkse ontmoetingen met nieuwe gezichten en vaker pal in de natuur zitten dan achter een computer. Kortom, jobs die veel aantrekkelijke aspecten aanbieden waarvan mensen met doffe kantoorjobs enkel kunnen dromen. Toch zijn een groot deel van die outdoorjobs knelpuntberoepen.

Corona liet ons dan misschien hunkeren naar de buitenlucht na een maandenlang kluizenaarsbestaan, toch is het ook een van de hoofdredenen van de krapte op de outdoorarbeidsmarkt. Na een drastische terugval aan vacatures in 2020 en 2021, beginnen werkgevers nu opnieuw volop aan te werven. Dat leidt tot krapte die op zijn beurt leidt tot meer knelpuntberoepen. Maar ook andere oorzaken zoals de moeilijke zoektocht naar juiste competenties en kennis bemoeilijken de zaken. Op het vlak van jobs in de buitenlucht vormen ook vaak de flexibiliteit en specifieke arbeidsomstandigheden een drempel.

De overheid doet er daarom alles aan om die outdoorvacatures in te vullen door omscholing te stimuleren via opleidingsverlof zonder loonverlies, tijdskrediet, aanmoedigingspremie en gratis opleidingen voor werklozen.

Landmeter

Als landmeter doorkruis je het hele land om land op te meten, af te palen en de grond te analyseren. Je brengt terreinen in kaart, verzamelt data en vindt je weg in allerlei meettechnieken van waterpassing tot drones en laserscanners. Je bent het fundament van ieder bouwproject. Het is een uitdagende job, waar ook heel wat kennis van bouwkunde en recht voor nodig is. En net daar knelt het schoentje: dat die job een knelpuntberoep is, heeft vooral te maken met de specifieke professionele bacheloropleiding van drie jaar die nodig is om te kunnen landmeten.

Tuinaanlegger

De Belg heeft niet alleen een baksteen in de maag, maar godzijdank ook een hoop grassprieten om te zorgen voor wat groen tussen alle nieuwbouw. Geen gezellige zomerbarbecue zonder een grassige tuin gericht naar het zuiden, tenslotte. Tuinaanleggers zijn dan ook erg gegeerd, niet alleen voor privétuinen maar ook voor het onderhoud van parken. Hun groene vingers hebben ze vaak te danken aan hun passie voor natuur. Toch blijken de vacatures moeilijk in te vullen door de benodigde competenties, zoals snoeien, het aanleggen van muurtjes en enige talenkennis. Bovendien kan het aanleggen van een tuin ook fysiek zwaar zijn.

Fruitteler

België staat alom bekend voor zijn heerlijke oogst van sappige appels en peren, die vooral in Limburg geteeld worden. Sinds dit jaar is ook fruitteler een knelpuntberoep en niet toevallig bevinden zich maar liefst meer dan 60% van de vacatures in die provincie. Het is een sector die sowieso al onder druk stond, maar door corona nog meer in de moeilijkheden geraakte. Ze steunen namelijk heel erg op buitenlandse seizoensarbeiders, wat tijdens de lockdown voor heel wat problemen zorgde. Maar ook het fysieke en tijdelijke aspect van de job vormt een uitdaging voor werkzoekenden.