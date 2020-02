Een derde van de mannelijke werknemers hoort het woord ‘maandstonden’ niet graag vallen op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van Initial Washroom Hygiene. Vrouwen geven nog liever een fout toe dan het onderwerp aan te kaarten onder collega’s.

Volgens de onderzoekers vindt een derde van de mannelijke werknemers het ‘ongepast’ om op de werkvloer te praten over maandstonden. Meer zelfs, 32% gaf aan dat “het onprofessioneel is als ze vrouwen erover horen praten”. Voor het onderzoek werden 2.000 werknemers aan de tand gevoeld.

Taboe

Verder leert de studie nog dat de menstruatiecyclus nog steeds als een taboe wordt beschouwd, ondanks dat het een natuurlijk en biologisch fenomeen is waar ongeveer de helft van de werkvloer maandelijks mee te maken krijgt. De vrouwen die deelnamen aan de studie gaven dan weer aan dat ze nog liever voor een publiek spreken of een fout toegeven dan dat ze over hun maandstonden praten als er mannelijke collega’s in de buurt zijn. Van de vrouwelijke ondervraagden neemt 46% stiekem een tampon of maandverband mee naar het toilet omdat ze zich schamen.

