Na duurzaam wonen, duurzaam consumeren en duurzaam reizen, wordt duurzaam werken het volgende hot topic. Waarom?

We moeten nog tot ons 67ste aan de slag, en liefst zonder te strompelen tot aan de eindmeet. Uit de jaarlijkse Werkbarometer van Trendhuis blijkt dat heel wat Vlamingen het daar almaar moeilijker mee hebben. Meer dan een kwart was de voorbije vijf jaar een periode langdurig afwezig door overmatige stress. Bijna een op de vijf kan zijn talenten niet inzetten bij de job. En meer dan een derde vindt simpelweg nooit de tijd om eens een opleiding te volgen. Het klinkt weinig duurzaam.

Hoe kan het beter? Hoe vind of creëer je een duurzame job? Wat zijn de trends? Het zijn maar enkele van de vele vragen die beantwoord worden tijdens het event ‘Creëren we duurzame jobs tegen 2030?’. Tal van visionaire sprekers delen er hun visie.

Wanneer?

Donderdag 20 februari van 14.30 tot 17.30u

Waar?

ENGIE, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel

Bijwonen?

Schrijf je in via csrprofessionaloftheyear.be. Een toegangsticket kost 75 euro (excl. btw).

Aansluitend kan je de verkiezing van de CSR Professional of meest duurzame inspirator uit ons bedrijfsleven meepikken, met walking dinner achteraf. Een toegangsticket kost 150 euro maar voor een combiticket betaal je slechts 195 euro (excl. btw).

Is jouw job duurzaam (genoeg)?

Doe nu mee en surf naar www.werkbarometer.be. Laat ons weten hoe duurzaam jij wil werken, wat jij ervoor over hebt en welke inspanningen je van je werkgever verwacht. Trendhuis wil via zijn twaalfde Werkbarometer onderzoeken wat minstens 1.000 Vlaamse werknemers en 300 werkgevers verstaan onder duurzaam werk. De resultaten worden bekendgemaakt tijdens het hiernaast aangekondigde event.

Bovendien maak je kans op 250 euro om te schenken aan een goed doel van jouw keuze, en op een van de tien exemplaren van het praktische inspiratieboek ‘Reis naar duurzaam ondernemen. Met de SDGs als kompas’ van Nathalie Bekx en Bob Elsen.

