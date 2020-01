«Onderneem vanuit het hart. Niet enkel vanuit je hoofd»

Ondernemen is je passie volgen. En je stress op de hals halen. «Als onderneemster heb ik meer stress dan vroeger als manager bij Schoenen Torfs», zegt Barbara Torfs. Gelukkig bestaan er oplossingen, blijkt uit onze Coffee Break in Gent.

7 op de 10 zelfstandige ondernemers hebben het moeilijk om het werk mentaal los te laten. 1 op de 3 heeft meestal tot altijd last van stress of vermoeidheid. 30% van de zelfstandigen ervaart een grote kans op een burn-out. Deze Belgische cijfers klinken onheilspellend.

«We hebben inderdaad een vertekend beeld van ondernemerschap» zegt Robin De Cock. «We lezen de succesverhalen. Maar zelden gaat het over het parcours vol onzekerheden op weg naar dit succes.»

De professor Ondernemerschap en academisch directeur van de Master in innovation & entrepreneurship bij Antwerp Management School debatteert op de conferentie van Failing Forward in Gent over dit weggedrukte probleem met Barbara Torfs, onderneemster en mede-oprichtster van Springbok Coaching, en Lode Uytterschaut, founder en CEO van Start it @KBC.

Vriendschap kapot

«Ik zag bijvoorbeeld hoe een falende start-up de diepe vriendschap tussen twee vrouwen ruïneerde», vertelt Lode. «Ooit waren ze elkaars getuigen. Vandaag spreken ze elkaar niet meer. Ze vonden geen gezamenlijke oplossing.» Toch kan samenwerken met een partner die je vertrouwt ook verlichting bieden. «Ik zou niet kunnen ondernemen zonder mijn vennoot», zegt Barbara. «We discussiëren vaak hard, wat goed is. Het is belangrijk om problemen te benoemen.»

«Weet dat je als ondernemer in een rollercoaster stapt», zegt Robin. «Handig is als je dit voor het eerst in een kleine start-up kunt ervaren, bijvoorbeeld als student.» «Of leer van starters die je zijn voorgegaan», vult Lode aan. «Verbeter je softskills op basis van hun belevenissen en lessen.»

Je mentale balans in evenwicht brengen? 3 tips

Tip 1 «Onderneem vanuit het hart. Niet enkel vanuit je hoofd», adviseert Barbara. «Wees mild voor jezelf, beweeg voldoende en ga met jouw ademhaling aan de slag.»

Tip 2 «Zorg ervoor dat je minder extreme emoties gaat ervaren», tipt Robin. «Weet ook dat je eigen emoties medewerkers en investeerders kunnen beïnvloeden.»

Tip 3 «Omring je met mensen die beter zijn dan jezelf zodat je meer kan lossen», zegt Lode. «En plan regelmatig activiteiten die los staan van je onderneming om je te ontspannen.»

«Ik heb soms enorme tegenslag. En toch moet ik direct weer verder»

Barbara Torfs – zaakvoerster Springbok Coaching – www.springbokcoaching.be

«Kies een goede mentor waarmee je een persoonlijke band kan opbouwen»

Lode Uytterschaut – CEO van Start it @KBC – www.startit.be

«De rollercoaster van hoogtes en laagtes los je niet alleen op met passie»

Robin De Cock – professor Ondernemerschap bij Antwerp Management School – www.antwerpmanagementschool.be

Het bericht Coffee Break: De mentale aspecten van het ondernemen verscheen eerst op Metro.