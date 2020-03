In 2014 was Elia het eerste bedrijf uit de Bel20 dat de kaap van 35% vrouwen in de raad van bestuur telde. Die lijn probeert de netbeheerder in alle lagen van het bedrijf door te trekken, en met succes. Deze drie voorbeelden tonen aan dat ook in een technische omgeving vrouwen hun mannetje kunnen staan.

Barbara Verhaegen (46)

Manager Interne Communicatie & Cultuur

«Ik ben handelsingenieur van opleiding en heb altijd al een passie voor communicatie gehad. Na vele jaren in de creatieve omgeving van een communicatiebureau gewerkt te hebben, kwam ik in 2013 bij Elia als woordvoerster terecht. Later switchte ik van externe en projectcommunicatie naar interne communicatie. Vandaag leid ik ook het cultuuurveranderingsprogramma MAD (Make a Difference).»

Hoe wil Elia een sterke bedrijfscultuur promoten?

«We doen dit door zes gedragingen waaronder feedback, vereenvoudiging en impact aan te wakkeren bij onze medewerkers. Op die manier hopen we deze gedragingen deel te laten uitmaken van het sterke Elia-DNA. Dit doen we aan de hand van inspiratiesessies, workshops of teamgesprekken. Daarnaast hebben we ook een netwerk met zogenaamde ‘MAD champions’ of ambassadeurs van het programma, die ons helpen om acties uit te werken op maat van de verschillende teams. Een cultuur laten evolueren vraagt tijd. Maar het is essentieel om onze strategie te kunnen realiseren!»

Anneleen Van Melkebeek (35)

Commissioning Manager

«In mijn rol ben ik verantwoordelijk voor een aantal ploegen van techniekers die instaan voor de beveiliging van het hoogspanningsnet en om de realisatie van infrastructuurprojecten op het terrein in goede banen te leiden. Doorheen de twaalf jaren die ik al aan de slag ben bij Elia, heb ik heel wat kansen gekregen om intern een nieuwe functie aan te gaan. Zo ben ik begonnen in een starterstraject, waarna ik de functie van Business Analist opnam. Nadien ben ik aan de slag gegaan bij de infrastructuurprojecten als project leader, team leader en program manager, om daarna in mijn huidige job te belanden.»

Heeft u ooit moeite ondervonden als vrouw in de technische wereld?

«Als studente wiskunde-wetenschappen en later ingenieur zit je sowieso ook al in een wereld waar veel mannen zijn. (lacht) Bij Elia sta je op gelijke voet: Het is een evidentie dat iedereen op dezelfde manier wordt behandeld, maar het blijft jammer genoeg wel zo dat voornamelijk mannen geïnteresseerd zijn in technische opleidingen.»

Elsa Celens (49)

Program Manager Controlling

«Ik heb daar persoonlijk nooit enige moeite mee ondervonden. Als je je werk goed doet, maakt het bij Elia niet uit of je nu man of vrouw bent.»

Heeft u het al veel zien veranderen?

«Dat absoluut. (lacht) Toen ik hier ruim twintig jaar geleden startte, was ik de enige vrouw op mijn dienst. Die vond je toen voornamelijk in de administratieve functies. Projectgerelateerde jobs werden bijna uitsluitend door mannen ingevuld. Intussen is dit gelukkig niet meer het geval, en zijn er ook heel wat vrouwen die technische functies op zich hebben genomen.»

Waarom zouden jonge vrouwen voor Elia moeten kiezen?

«Wel, ik denk vooreerst dat Elia heel wat te bieden heeft aan diverse jobmogelijkheden. Men laat je toe te groeien en zet ook in op vorming. Daarnaast werk je in een boeiende omgeving die een rechtstreekse impact heeft op de samenleving.»

