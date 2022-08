Aantal ontslagen op laagste niveau in tien jaar, maar «op zich geen goede evolutie»

Het aantal ontslagen is tijdens de eerste zes maanden van het jaar gedaald richting het laagste niveau van de voorbije tien jaar. Dat blijkt uit cijfers van hr-specialist Securex.

Uit de cijfers van Securex blijkt dat het onvrijwillig verloop bij bedrijven – ontslag dus – significant is gedaald. Waar dit in de eerste helft van 2021 nog op 2,1 procent lag, zakte het percentage in de voorbije jaarhelft naar 1,77 procent. «Hiermee is het op koers om tegen het einde van dit jaar onder de 3,1 procent van vorig jaar te duiken en zo de laagste niveaus van de laatste tien jaar te evenaren», aldus het hr-bedrijf.

«Geen goede evolutie»

Volgens Securex-directeur Frank Vander Sijpe willen bedrijven vandaag vooral medewerkers behouden. Minder ontslagen is evenwel op zich geen goede evolutie, stipt hij aan. «Meer verloop zou goed zijn voor onze arbeidsmarkt. Werkgevers houden nu mensen uit noodzaak aan boord die ze in andere omstandigheden zouden laten gaan.»

Het vrijwillig verloop – waarbij werknemers zelf opstappen – bleef in de eerste jaarhelft stabiel, op 3,3 procent.