‘Uprising’: een historisch avontuur met bloedstollende vechtscènes

Aziatische films zijn hot en ‘Uprising’ is de nieuwste hit op Netflix. Deze Koreaanse historische film, die op 11 oktober uitkwam, neemt je mee naar de 16de eeuw. Het klinkt als een spannend avontuur, maar haalt het de verwachtingen?

De film speelt zich af tijdens de Joseondynastie, op het moment dat Korea in oorlog is met Japan. Midden in die chaos staan twee oude vrienden tegenover elkaar: Cheon-yeong, die als slaaf opgroeit, en Jong-ryeo, de zoon van een belangrijke militaire leider. Terwijl ze vroeger nog beste maatjes waren, zijn ze nu bittere vijanden.

Sinds de release heeft ‘Uprising’ al snel een plek in de top 10 van Netflix veroverd. Met een groot budget en een hoop actie klinkt het als een knaller, maar het verhaal zelf blijft soms een beetje hangen.

Onrecht

Cheon-yeong is een stoere vechtkunstenaar, ondanks zijn achtergrond als slaaf. Jong-ryeo komt uit een rijke familie en dat zorgt voor een hoop spanningen tussen de twee. Het verhaal springt heen en weer tussen verleden en heden, maar echt veel gebeurt er niet. Wel belicht de film thema’s als ongelijkheid en onrecht.

Actie, actie, actie!

Wat deze film écht doet knallen, zijn de epische gevechten. De actie spat van het scherm en de decors zijn prachtig om naar te kijken. Verwacht wel een hoop bloed en brute actie – het is niet voor tere zieltjes. De regisseur heeft duidelijk ingezet op spektakel.

Al met al is ‘Uprising’ een film vol actie en mooie beelden, maar het verhaal wordt soms een beetje overschaduwd door alle vechtscènes. Zin in een visueel spektakel? Dan is dit jouw film.

‘Uprising’ is momenteel te zien op Netflix.

Via Streamnews.be