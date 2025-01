‘Unstoppable’: een inspirerend verhaal over moed en doorzettingsvermogen

‘Unstoppable’ vertelt het bijzondere verhaal van Anthony Robles, een jonge worstelaar die ondanks zijn handicap de wereld verbaasde. Hij werd kampioen, zelfs al had hij maar één been. De film ging op 6 december 2024 in première en is vanaf 16 januari 2025 te zien op Prime Video. Dit sportdrama is een mix van emotie, inspiratie en actie, perfect voor iedereen die houdt van verhalen over doorzettingsvermogen.

Anthony Robles werd geboren met één been, maar won in 2011 het NCAA-worstelen in de klasse tot 57 kilogram. Met 36 overwinningen en geen enkele nederlaag liet hij zien dat niets onmogelijk is. ‘Unstoppable’ neemt je mee in zijn leven, van de afwijzingen door universiteiten vanwege zijn handicap tot de kans die hij kreeg bij Drexel University. Wat volgt is een inspirerende reis vol uitdagingen en triomfen. De film speelt slim in op de kracht van dit ongelooflijke verhaal en weet emoties te raken. Hoewel de opbouw soms voorspelbaar is, blijft het verhaal van Anthony indrukwekkend.

Jharrel Jerome schittert

Jharrel Jerome, bekend van ‘When They See Us’, steelt de show als Anthony Robles. Hij brengt zijn doorzettingsvermogen en vastberadenheid zo overtuigend in beeld dat je als kijker helemaal wordt meegezogen in zijn verhaal. Zijn spel is intens en geloofwaardig, van de zware trainingen tot de worstelwedstrijden. De actiescènes in de ring, die prachtig vastgelegd werden door cameraman Salvatore Totino, zorgen voor extra spanning en laten je op het puntje van je stoel zitten.

Bijrollen blijven wat vlak

Hoewel het verhaal van Anthony krachtig is, blijven de bijrollen wat oppervlakkig. Jennifer Lopez speelt Judy – Anthony’s moeder – met veel emotie, maar haar rol voelt soms te beperkt. Ook Bobby Cannavale, die zijn strenge stiefvader Rich speelt, blijft hangen in clichés. Het familieaspect had meer uitwerking kunnen krijgen om echt te raken.

Inspirerend, maar veilig

‘Unstoppable’ volgt de bekende formule van sportdrama’s: een held die obstakels overwint en triomfeert. Dat werkt goed, maar maakt de film soms voorspelbaar. Toch blijft het verhaal inspireren en raken, vooral dankzij de sterke acteerprestaties en de emotionele climax.

Waarom kijken?

‘Unstoppable’ is een must-see voor iedereen die houdt van verhalen over veerkracht en het volgen van je dromen. Het is een film die laat zien dat niets onmogelijk is als je in jezelf gelooft.

De film is vanaf 16 januari 2025 te streamen op Prime Video. Pak wat popcorn en laat je inspireren door dit geweldige verhaal!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube