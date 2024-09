Tweede seizoen ‘The Old Man’ weldra beschikbaar op Disney+ (video)

Het tweede seizoen van ‘The Old Man’, dat in totaal acht afleveringen telt, zal exclusief beschikbaar zijn op Disney+ vanaf 6 november.

In het tweede seizoen van ‘The Old Man’ gaan voormalig CIA-agent Dan Chase (Jeff Bridges) en voormalig adjunct-directeur van de FBI Harold Harper (John Lithgow) op zoek naar Emily Chase (Alia Shawkat) nadat zij is ontvoerd door Faraz Hamzad (Navid Negahban), een machtige Afghaanse stamleider. Terwijl de drie mannen haar als hun dochter beschouwen, belandt Emily in een identiteitscrisis met ernstige gevolgen.

Terwijl Chase en Harper zich inspannen om Emily te bereiken, wordt Hamzad gedwongen beslissingen te nemen die zijn familie en het dorp dat hij zijn hele leven toegewijd heeft geleid, in gevaar zouden kunnen brengen. Khadija (Jacqueline Antaramian), Hamzads zus en vertrouwenspersoon, maakt zich zorgen over de weg die haar broer inslaat en welke gevolgen dit voor hen zal hebben. Naarmate de spanningen toenemen en nieuwe geheimen aan het licht komen, neemt Zoe McDonald (Amy Brenneman) verrassende beslissingen nadat zij door Chase in een nieuwe wereld is getrokken. Ondertussen is Julian Carson (Gbenga Akinnagbe) gedesillusioneerd over zijn voormalige rol en bevindt hij zich op een kruispunt met een toekomst die hij nooit voor zichzelf had voorzien.

‘The Old Man’ van FX is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Thomas Perry. Het script voor de tv-serie is geschreven door Jonathan E. Steinberg en Robert Levine. ‘The Old Man’ wordt geproduceerd door Steinberg, Dan Shotz, Warren Littlefield, Levine, Bridges, David Schiff, Craig Silverstein en Jon Watts. De serie wordt geproduceerd door 20th Television in samenwerking met The Littlefield Company.

Via Streamnews.be