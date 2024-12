‘The Simpsons’ vieren Kerstmis met speciale aflevering

Vanaf 17 december is op Disney+ de nieuwe kerstspecial van ‘The Simpsons’ te zien: ‘O C’mon All Ye Faithful’.

Deze vrolijke aflevering zit boordevol verrassingen, met een gastrol voor de beroemde Britse mentalist Derren Brown én muzikale optredens van Patti LaBelle en Pentatonix. Het is een feestelijke dubbele aflevering, perfect om het 35-jarig jubileum van de eerste kerstspecial van ‘The Simpsons’ te vieren.

Ho ho Homer

In Springfield zorgt Derren Brown voor magie door de kerstsfeer bij iedereen aan te wakkeren met zijn psychologische trucs. Wanneer Homer per ongeluk denkt dat hij de kerstman is, zet dat een grappige kettingreactie in gang die de stad laat nadenken over wat een ‘kerstwonder’ eigenlijk is.

Unieke ‘The Simpsons’-collectie

Naast deze kerstspecial kan je op Disney+ ook genieten van alle 35 seizoenen van ‘The Simpsons’, ‘The Simpsons Movie’, en meer dan tien korte films. Alles vind je in de speciale ‘The Simpsons’-collectie.

