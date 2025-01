Release van Meghan Markles ‘With Love, Meghan’ op Netflix uitgesteld

De release van Meghan Markles lifestyleprogramma ‘With Love, Meghan’ op Netflix is een paar maanden uitgesteld.

Netflix had de reeks groots aangekondigd voor 15 januari, maar de hertogin van Sussex heeft gevraagd om uitstel vanwege de verwoestende bosbranden in Californië. “Ik ben Netflix dankbaar dat ze de lancering hebben uitgesteld zodat we ons kunnen richten op de mensen die door de bosbranden in Californië zijn getroffen”, laat Meghan weten. De serie verschijnt nu op 4 maart.

Plezier boven perfectie

In ‘With Love, Meghan’ deelt Meghan handige tips, voert ze leuke gesprekken met vrienden en laat ze zien hoe je moeiteloos mooie momenten creëert. Of ze nu in de keuken staat, in de tuin werkt of gewoon geniet, Meghan inspireert om plezier boven perfectie te kiezen. Verwacht gezellige afleveringen met gasten zoals Roy Choi, Mindy Kaling en Alice Waters.

Kortom: een feelgoodserie vol inspiratie, vanaf 4 maart op Netflix!

Via Streamnews.be