Ontdek hier de 5 meest bekeken series op Netflix in België van dit moment

Heb je wat vrije tijd en weet je niet wat je moet kijken? In plaats van uren door het Netflix-menu te scrollen, kan je ook vertrouwen op de smaak van andere abonnees in België.

Netflix stelt regelmatig een top samen van de meest bekeken programma’s op het platform, afgestemd op geografische zones. Natuurlijk heeft iedereen een andere smaak, en wat anderen kijken, hoeft niet per se jouw ding te zijn, maar je krijgt wel een duidelijk beeld van de huidige trends.

Dus, wat kijken de Belgen momenteel? Hier zijn hun 5 favoriete series van dit moment:

1. XO, Kitty

Kitty keert terug naar Seoel, klaar voor een nieuwe start. Maar haar plan voor een probleemloos semester valt al snel in duigen door nieuwe gezichten, mislukte verliefdheden en familiegeheimen.

2. American Primeval

In het Amerika van 1857 is pijn alomtegenwoordig. Onschuld en rust moeten het afleggen tegen haat en angst. Vrede en medeleven zijn schaars. Er is geen veilige haven in de ruige wildernis van het Wilde Westen. Eén ding is zeker: overleven is de enige optie.

Terwijl ze hun verleden ontvluchten, ontmoeten een moeder en haar zoon nieuwe mensen en trotseren ze de harde realiteit van het Amerikaanse Westen, waar vrijheid en wreedheid hand in hand gaan.

3. Squid Game

Verleid door een grote geldprijs in ruil voor de overwinning, accepteren honderden straatarme spelers om het tegen elkaar op te nemen in kinderspellen met dodelijke gevolgen.

4. Missing You

Elf jaar geleden verdween de verloofde van inspecteur Kat Donovan plots, zonder iets van zich te laten horen. Nu, terwijl ze door profielen op een datingapp bladert, stort haar wereld opnieuw in wanneer ze zijn gezicht ziet op een van de profielen. Josh’ terugkeer brengt haar terug naar het mysterie rond de moord op haar vader en onthult lang begraven geheimen uit haar verleden.

5. The Breakthrough

Een inspecteur en een genealoog bundelen hun krachten om de dader van een schokkende dubbele moord, die 16 jaar geleden gepleegd werd, op te sporen voordat de zaak definitief wordt gesloten.

Via Streamnews.be

Foto door Anastasia Shuraeva via Pexels.