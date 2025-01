‘On Call’: Een intense duik in het werk van politiepatrouilles (video)

Fans van politieseries kunnen zich verheugen: On Call, de nieuwe creatie van Dick Wolf (Law & Order, Chicago), belooft een meeslepend drama te worden dat je niet mag missen. De serie, die vanaf 9 januari beschikbaar is op Amazon Prime, biedt een complete onderdompeling in het dagelijks leven van de politie in Long Beach, Californië.

Innovatieve regie voor een totaalbeleving

Wat On Call onderscheidt, is de meeslepende visuele aanpak. Met een mix van beelden uit bodycams, dashcams en filmische ‘cinéma vérité’-stijl plaatst de serie je midden in de actie. Elke patrouille, interventie en confrontatie wordt vastgelegd alsof je er zelf bij bent, wat zorgt voor een intense en boeiende ervaring.

Een spannend centraal duo

Het hart van de serie is een onverwacht duo:

(Pretty Little Liars) als Traci Harmon. Een doorgewinterde, veeleisende veteraan die nieuwe rekruten begeleidt en haar plek zoekt in een veranderend korps. Brandon Larracuente (The Good Doctor) als Alex Diaz. Een idealistische jonge agent wiens optimisme zwaar wordt getest door de harde realiteit.

Hun complexe relatie en de dilemma’s waarmee ze worstelen, vormen een menselijk en actueel verhaal.

Een sterke cast die het verhaal ondersteunt

Naast het hoofdduo beschikt On Call over een ervaren cast:

als Tyson Koyoma, een veelzijdige officier. Eriq La Salle (Chicago PD) als sergeant Lasman, die ook fungeert als uitvoerend producent en regisseur van meerdere afleveringen.

Een productie van topniveau

Achter de schermen staan grootheden uit de industrie:

, een icoon in de wereld van politieseries. Tim Walsh (Chicago PD, Hightown), meester in krachtige en dynamische verhaallijnen.

(Chicago PD, Hightown), meester in krachtige en dynamische verhaallijnen. Elliot Wolf en Peter Jankowski zorgen voor een onberispelijke productie.

Gemaakt door Universal Television in samenwerking met Wolf Entertainment en Amazon MGM Studios, biedt On Call bewezen expertise en naadloze storytelling.

Een adembenemende trailer

De recent onthulde trailer zet de toon: voelbare spanning, intense actiescènes en scherpe reflecties op de uitdagingen van het politiewerk. Elke minuut belooft de kijker op het puntje van zijn stoel te houden.