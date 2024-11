Netflix heeft het kerstfilmseizoen officieel geopend!

De kerstmagie is weer helemaal terug op Netflix! Vanaf begin november begon het platform zijn catalogus aan kerstfilms uit te breiden, perfect voor iedereen die niet kan wachten op dit feestelijke seizoen.

Elk jaar brengt Netflix originele films, klassiekers en nieuwe romantische komedies die zorgen voor wat extra warmte en gezelligheid. Of je nu houdt van romantiek in de sneeuw, familiefilms of magische verhalen, er is voor ieder wat wils.

Dit jaar heeft Netflix weer flink uitgepakt met een gevarieerd aanbod en veel nieuwe titels. Films zoals ‘Hot Frosty’, ‘Meet Me Next Christmas’, ‘The Merry Gentlemen’ en ‘Our Little Secret’ met Lindsay Lohan voegen zich bij de favorieten van voorgaande jaren.

Urenlang filmplezier

Waarom zijn kerstfilms op Netflix zo populair? Omdat ze precies de juiste dosis gezelligheid en comfort bieden, vooral aan het einde van het jaar. Netflix heeft dit goed begrepen en maakt van deze tijd het ultieme kerstfilmmarathon-seizoen, door films al vroeg in de decembermaand uit te brengen.

Haal je dekens erbij, schenk jezelf een lekkere warme chocolademelk in en duik in je kerststemming. Het seizoen is officieel gestart en Netflix zorgt voor urenlang filmplezier om te delen met familie of vrienden. Geniet ervan en laat de kerstmagie je huis vullen!

Bekijk de volledige kerstselectie van Netflix HIER!

