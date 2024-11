‘Murder Mindfully’: wanneer meditatie uitmondt in macabere humor

Wie zegt dat meditatie je niet crimineel kan maken? Op 31 oktober verscheen de serie ‘Murder Mindfully’ op Netflix, met een verrassende mix van zwarte humor en mindfulness.

De overwerkte advocaat Björn Diemel zoekt rust via mindfulness. Maar in plaats van verlichting leiden zijn meditatiesessies tot criminele neigingen. Deze acht afleveringen tellende Duitse serie, die gebaseerd is op de roman van Karsten Dusse, combineert een frisse kijk op persoonlijke ontwikkeling met scherpe humor en een vleugje thriller.

Verrassend grappig

Björn verandert – zoals Dexter – in een ‘crimineel’, niet om de wereld te verbeteren, maar zijn eigen leven. Korte afleveringen (30 minuten), absurde dialogen, en een charismatische Tom Schilling maken ‘Murder Mindfully’ een verrassend grappige aanrader voor een gezellig Netflix-avondje!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube