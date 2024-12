Keira Knightley schittert in ‘Black Doves’, de nieuwe must-see spionagethriller op Netflix

Keira Knightley maakt een frisse start met ‘Black Doves’, een spannende spionageserie die op 5 december op Netflix verschijnt. Het is haar eerste grote sprong in de wereld van tv-series en deze stijlvolle productie laat zien waarom ze nog steeds een kracht is om rekening mee te houden. Onder leiding van Joe Barton (Giri/Haji) brengt de show een mix van spanning, donkere humor en verbluffende visuals, tegen de achtergrond van een bruisend Londen waar niets is wat het lijkt.

Knightley speelt Helen Webb, die ogenschijnlijk een modelhuisvrouw is. Ze is getrouwd met de Britse minister van Defensie (Andrew Buchan) en moeder van twee. Maar achter de schermen is ze een doorgewinterde spion voor de Black Doves, een geheime organisatie van huurlingen. Haar zorgvuldig opgebouwde façade stort in als haar minnaar Jason Davies (Andrew Koji) onder mysterieuze omstandigheden wordt vermoord.

Samen met haar beste vriend, Sam Young (Ben Whishaw), een huurmoordenaar met een droog gevoel voor humor, gaat Helen op zoek naar antwoorden. Wat volgt is een spannend avontuur vol onverwachte wendingen, waarin Helen haar grenzen én haar loyaliteit test.

Stijlvol en vol actie

‘Black Doves’ weet je meteen mee te slepen met een mix van strakke actie en intrigerende personages. Londen fungeert als een kleurrijk en feestelijk speelveld, compleet met bizarre figuren zoals een vrouw die moordopdrachten uitdeelt vanuit een fish-and-chipszaak. De unieke sfeer en stijlvolle beelden maken deze serie een visueel feestje.

Keira Knightley in topvorm

Knightley schittert als Helen, een vrouw die balanceert tussen de rol van perfecte huisvrouw en keiharde spion. Ze brengt zowel kracht als kwetsbaarheid in haar rol, wat zorgt voor een personage dat je niet loslaat. Haar chemie met Ben Whishaw is een van de hoogtepunten van de serie, met momenten vol humor, spanning en ontroering.

Een sterke start met kleine hobbels

Hoewel ‘Black Doves’ sterk van start gaat, zakt de spanning halverwege iets in door wat te veel zijsporen en een uitgerekt einde. Toch blijft het hart van de serie – Helen en haar complexe relaties – boeiend genoeg om je tot het einde vast te houden.

Een nieuwe hit voor Netflix

Met regie van Alex Gabassi (The Crown) en Lisa Gunning (The Power) is ‘Black Doves’ een van de meest opvallende Netflix-series van dit jaar. Met een tweede seizoen al in de maak bewijst Knightley dat ze nog steeds een publiekslieveling is, zowel op het grote als kleine scherm.

Releasedatum: 5 december (alle afleveringen in één keer beschikbaar)

Hoofdrollen: Keira Knightley, Ben Whishaw, Sarah Lancashire

Voor fans van: ‘Killing Eve’, spionagethrillers, actie met een vleugje humor

Conclusie: Een stijlvolle thriller vol actie, met Keira Knightley die op alle fronten overtuigt

Via Streamnews.be

Foto: YouTube