Het verhaal van Elton John weldra op Disney+ (trailer)

Disney+ heeft de officiële trailer uitgebracht van de nieuwe originele documentaire ‘Elton John: Never Too Late’.

Met iconische beelden van zijn concerten toont de trailer Elton John die reflecteert op zijn snelle opkomst naar succes, de persoonlijke uitdagingen waarmee hij werd geconfronteerd, en de invloed van zijn familie op zijn leven. De documentaire zal vanaf 13 december te zien zijn op Disney+.

‘Elton John: Never Too Late’ volgt Elton John terwijl hij terugblikt op zijn leven en zijn indrukwekkende carrière die 50 jaar geleden begon. In een emotionele, intieme reis neemt hij ons mee door de hoogte- en dieptepunten van zijn vroege jaren in de muziekindustrie. Terwijl hij zich voorbereidt op zijn laatste concert in Noord-Amerika, in het Dodger Stadium in Los Angeles, vertelt Elton over hoe hij tegenslagen, verbaal en fysiek geweld, en zijn verslavingen heeft overwonnen om uit te groeien tot de legende die hij vandaag is. De documentaire bevat ook een nieuw, exclusief nummer van Elton John.

