Griezelig genieten: Netflix brengt 5 horrorklassiekers voor Halloween

Met Halloween voor de deur heeft Netflix een leuke verrassing voor horrorfans! Om deze spannende tijd van het jaar te vieren, voegt de streamingdienst vijf horrorfilms toe. Deze klassiekers zorgen al jaren voor kippenvel en zijn de perfecte keuze voor wie wil griezelen. Van enge huizen tot legendarische monsters en spannende achtervolgingen: maak je klaar voor een huiveringwekkende filmavond!

Hier zijn de vijf films die je niet mag missen:

1. ‘Chucky’

Als een oude Chucky-pop opduikt op een buurtrommelmarkt wordt het rustige leven in een klein Amerikaans stadje flink opgeschud. Al snel volgen er een reeks gruwelijke moorden en blijkt dat niet iedereen in het stadje is wie ze lijken te zijn.

2. ‘The Predator’

De beruchte Predator is terug, sterker dan ooit en uitgerust met DNA van andere soorten. Wanneer een jongen hun toevallige doelwit wordt, moet een team van ex-soldaten en een eigenzinnige wetenschapper alles op alles zetten om de mensheid te redden.

3. ‘Insidious: The Red Door’

Josh en zijn zoon Dalton trekken naar het mysterieuze Lointain om hun familiegeschiedenis en de duistere geesten achter de Rode Deur onder ogen te zien. Wat begint als een zoektocht naar antwoorden eindigt in een angstaanjagende confrontatie.

4. ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’

‘Conjuring 3’ vertelt het waargebeurde verhaal van een verdachte die demonische bezetenheid als verdediging aanvoert in een rechtszaak. Paranormale onderzoekers Ed en Lorraine Warren proberen de mysterieuze gebeurtenissen te ontrafelen, maar komen in onbekend en griezelig terrein terecht.

5. ‘The Addams Family Values’

In het bizarre huishouden van de familie Addams gebeurt er weer iets vreemds: Morticia bevalt van een nieuw gezinslid, Pubert. De jaloerse broer en zus, Wednesday en Pugsley, zien het nieuwe broertje niet zo zitten en laten dit duidelijk merken op hun eigen ‘liefdevolle’ manier.

