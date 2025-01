Disney+ onthult de trailer van ‘Daredevil: Born Again’!

Matt Murdock en Wilson Fisk staan opnieuw tegenover elkaar in de nieuwe serie van Marvel Television, ‘Daredevil: Born Again’. De serie wordt exclusief gelanceerd op Disney+ op 5 maart. Bekijk nu de nieuwe trailer!

In ‘Daredevil: Born Again‘ vecht Matt Murdock (Charlie Cox), een blinde advocaat met buitengewone gaven, voor gerechtigheid vanuit zijn groeiende advocatenkantoor. Ondertussen zet voormalig maffiabaas Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) zijn politieke ambities in New York voort. Terwijl hun oude identiteiten weer naar boven komen, staan de twee mannen op ramkoers naar een onvermijdelijk conflict.

De serie bevat ook rollen van Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, met Ayelet Zurer en Jon Bernthal. Dario Scardapane is de showrunner.

“Daredevil: Born Again” is vanaf 5 maart 2025 te zien op Disney+.

Via Streamnews.be