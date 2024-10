‘Canary Black’: Kate Beckinsale laat zich van haar stoerste kant zien

Vandaag komt ‘Canary Black’ op Prime Video, een spannende actiefilm van Pierre Morel, de regisseur van ‘Taken’. In de hoofdrol zien we Kate Beckinsale, die wederom garant staat voor spectaculaire actie en een zenuwslopend verhaal.

In ‘Canary Black’ draait het om Avery Graves (Kate Beckinsale), een CIA-agente die voor een zware keuze staat: haar ontvoerde man redden of haar land verraden. Terwijl ze alleen en zonder hulp zit, moet ze haar weg vinden in een wereld vol geheimen en verraad. Het verhaal biedt een mix van persoonlijke en politieke spanningen, met de vraag wat belangrijker is: loyaliteit of liefde.

Kate Beckinsale: terug in actiemodus

Kate Beckinsale keert terug in haar vertrouwde actieheldenrol, na films als ‘Underworld’ en ‘Jolt’. Deze keer vertolkt ze een personage dat zowel stoer als kwetsbaar is. Met indrukwekkende vechtscènes en een sterke fysieke aanwezigheid weet Beckinsale weer te overtuigen.

Een sterke cast

Naast Beckinsale zien we ook bekende gezichten zoals Rupert Friend, Saffron Burrows en Ben Miles. De film omvat een van de laatste optredens van Ray Stevenson, wat een emotioneel tintje aan de prent geeft.

Regisseur Pierre Morel brengt zijn kenmerkende stijl vol actie en spanning terug. Net als in ‘Taken’ zitten er volop goed geregisseerde actiescènes in, al is het verhaal zelf misschien niet heel vernieuwend.

Eenvoudig maar doeltreffend

‘Canary Black’ biedt precies wat je van een actiethriller verwacht: non-stop actie, een sterke heldin en genoeg spanning om je op het puntje van je stoel te houden. Hoewel het de grenzen van het genre niet verlegt, is het zeker een film om van te genieten als je houdt van adrenaline en avontuur.

‘Canary Black’ is vanaf 24 oktober te bekijken op Prime Video.

Via Streamnews.be