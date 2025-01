Cameron Diaz en Jamie Foxx gaan er volop tegenaan in ‘Back in Action’

Na 11 jaar afwezigheid is Cameron Diaz terug in Hollywood met de spionagekomedie ‘Back in Action’. Vanaf 17 januari kan je haar samen met Jamie Foxx zien schitteren op Netflix. Het duo, dat eerder samenwerkte in de film ‘Annie’ (2014), brengt een mix van actie en humor die je niet wilt missen.

Naast Diaz en Foxx zitten er nog grote namen in de cast, zoals Kyle Chandler (‘Friday Night Lights’), Glenn Close (‘The Wife’), Andrew Scott (‘Fleabag’) en Jamie Demetriou (‘The Afterparty’). Regisseur Seth Gordon, bekend van ‘Horrible Bosses’, zorgt voor een flinke dosis humor en spektakel.

Spionage, actie én lachen

Het verhaal draait om Emily en Matt, een normaal ogend stel met een groot geheim: hun verleden als superspionnen. Als ze onverwacht terug worden geroepen voor een missie, volgen er hilarische en spannende momenten vol gadgets, achtervolgingen en onverwachte wendingen. Perfect voor een avond vol actie en humor!

Cameron Diaz: terug van weggeweest

Sinds haar pensioen in 2014 focuste Diaz op haar gezin en haar biologische wijnmerk Avaline. Maar nu maakt ze een knallende comeback én ze zal ook weer te horen zijn als prinses Fiona in de langverwachte animatiefilm ‘Shrek 5’.

Jamie Foxx: weer helemaal terug

Na een gezondheidsprobleem in 2023 laat Foxx zien dat hij sterker dan ooit is. Naast deze film werkt hij ook aan een Netflix-special waarin hij zijn verhaal met humor deelt.

Met deze topcast en een verhaal vol humor en actie belooft ‘Back in Action’ dé Netflix-hit van het jaar te worden. Niet te missen!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube