‘Before’: een bovennatuurlijke serie die intrigeert zonder echt te verrassen

In de nieuwe serie ‘Before’ op Apple TV+ speelt Billy Crystal Eli, een kinderpsychiater die plotseling visioenen van zijn overleden vrouw begint te zien. Na het verlies van zijn vrouw Lynn (Judith Light), die zichzelf van het leven beroofde na een strijd met kanker, raakt Eli verwikkeld in de behandeling van Noah, een verwarde jongen met bizar gedrag dat lastig te verklaren is.

‘Before’, een film van Sarah Thorp, laat een duistere en raadselachtige sfeer zien. Eli wordt al snel meegesleept in onverklaarbare gebeurtenissen, waarbij de grens tussen waan en werkelijkheid vervaagt. Spookachtige verschijningen en gewelddadige herinneringen uit het verleden drijven hem tot het uiterste.

Het verhaal

‘Before’ is een psychologische thriller van tien afleveringen. Na de dood van zijn vrouw ontmoet een kinderpsychiater een mysterieuze jongen die meer over zijn verleden lijkt te weten dan mogelijk is. Met tien afleveringen van een half uur weet de serie de spanning vast te houden, maar het verhaal blijft soms wat vlak en traag. Hoewel de sfeer goed neergezet is, voelt de opbouw van het mysterie soms geforceerd, en de kijker blijft lang in het ongewisse.

Sterke cast redt de serie

Billy Crystal brengt een verfrissend lichte toets in zijn rol, met subtiele humor. Rosie Perez, hoewel niet vaak in beeld, weet indruk te maken. Ook bijrollen van Hope Davis en violist Itzhak Perlman zorgen voor extra diepgang, al blijft hun aanwezigheid bescheiden. Ondanks de sterke cast blijft de serie aan de oppervlakte, en wordt Eli’s emotionele achtergrond niet echt uitgediept. De paranormale elementen zijn boeiend, maar voegen niet altijd iets toe aan het karakter van Eli.

Conclusie

‘Before’ boeit met zijn sfeer en acteurs, maar met voorspelbare wendingen en een weinig verrassende verhaallijn blijft het aan de oppervlakte. Leuk voor fans van bovennatuurlijke drama’s à la ‘The Sixth Sense’, maar zonder echt te imponeren.

‘Before’ is nu te zien op Apple TV+.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube