‘Arcane Season 2’: laatste seizoen, maar niet het einde…

Na het enorme succes van het eerste seizoen keert de populaire Netflix-serie ‘Arcane’ terug voor een tweede seizoen, dat in november verschijnt. De twee iconische ‘League of Legends’-kampioenen maken nog één keer hun opwachting. Dit is het einde van ‘Arcane’, maar het begin van nieuwe verhalen in het ‘League of Legends’-universum.

‘Arcane’, de animatieserie gebaseerd op het beroemde spel ‘League of Legends’, duikt dieper in de verhalen van de personages. Voor fans is ‘League of Legends’ niet alleen een spel waarin twee teams tegen elkaar strijden, maar draait het vooral om teamwork, spanning, en de adrenaline van de overwinning. In de wereld van e-sports zijn ‘League of Legends’-toernooien echte hoogtepunten, dus het is geen verrassing dat deze serie zo enthousiast werd ontvangen.

Hextech

‘Arcane’ brengt de personages tot leven en volgt het verhaal van de zussen Vi en Jinx, die elk hun eigen pad kiezen in een grotere strijd tussen Piltover, de stralende stad van innovatie, en Zaun, een onderdrukt district. De kern van dit conflict is Hextech, een krachtige technologie die de samenleving kan verbeteren of de wereld kan verwoesten als die in verkeerde handen valt.

Niet het laatste avontuur

Christian Linke, de medemaker en showrunner van ‘Arcane’, verklapte dat het tweede seizoen het laatste wordt, maar dat het verhaal nog lang niet afgelopen is. Fans kunnen uitkijken naar meer avonturen in Runeterra, de magische wereld van ‘League of Legends’.

‘Arcane Season 2’ verschijnt in drie delen op Netflix, op 9, 16 en 23 november.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube